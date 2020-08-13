橫琴口岸新區18日開通 通關一次放行

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣東珠海市出入境管理部門恢復辦理珠海市居民（含居住證持有人）赴澳門旅遊簽註。（中新社）
廣東珠海市出入境管理部門恢復辦理珠海市居民（含居住證持有人）赴澳門旅遊簽註。（中新社）

珠海澳門兩地政府8月11日同時發布公告：根據「國務院關於同意啟用橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區旅檢區域的批覆」，經珠澳兩地政府協商一致，橫琴口岸新旅檢區域定於2020年8月18日15時起正式開通啟用。

屆時，原澳門蓮花口岸整體搬遷至橫琴口岸澳方口岸區；橫琴口岸原旅檢通道及出境車道全部搬遷至橫琴口岸新址（橫琴新區環島東路2050號），入境車道暫時保留在原址。原在橫琴口岸通關的貨運車輛將臨時分流至港珠澳大橋珠海公路口岸和珠澳跨境工業區專用口岸通關。

新華社報導，橫琴口岸是「一國兩制」下橫琴與澳門基礎設施互聯互通的標誌性項目，也是粵澳往來的重要通道。此前，經該口岸往來兩地仍採用傳統的「兩地兩檢」通關模式，出入境人員、車輛、貨物必須經過兩道關口、接受兩次檢查，耗時長且不便利。

為適應珠澳兩地日漸頻繁的經貿往來需求，橫琴口岸新旅檢區域開通後，將實施「合作查驗、一次放行」通關新模式，只需排一次隊就可完成出入境手續，未來還將在客、貨車查驗亦採用「合作查驗、一次放行」模式。在提升口岸通關能力和效率的同時，將進一步為兩地之間的交通運輸、人員往來和經貿活動提供便利，加速優質資源流動，為珠澳合作開發橫琴提供有力支撐。

橫琴口岸設計年旅客通關量8000萬人次，日通關量22.2萬人次。未來將建設連接澳門大學橫琴校區的通道橋，建成後澳門大學師生將經此通道直接通達橫琴。

此外，大陸國家移民管理局宣布，自8月12日起，珠海率先恢復赴澳門自由行，包括恢復辦理珠海市民、珠海居住證持有人赴澳旅行簽註。如無特殊情況，8月26日起廣東公安機關出入境管理部門恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽註；在大陸與澳門疫情形勢繼續趨緩前提下，大陸公安機關出入境管理部門於9月23日起恢復辦理大陸居民赴澳門旅遊簽註。

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