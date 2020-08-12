廣東沙灘驚現大量死魚 相關部門籲民眾勿撿拾食用

廣東陽江海陵島沙灘上周出現大量死魚，吸引不少市民和遊客撿拾。相關部門則提醒民眾，最好不要食用不明原因致死的海魚，否則可能對健康造成影響。

從網路上流傳的影片可以看到，幾百米長的沙灘上鋪滿了大量死魚，有不少市民和遊客正在撿這些死魚。在海陵島附近工作的職員表示，大約在上周日（2日）下午3時至5時，「整個沙灘上密密麻麻都是死魚。」

有老漁民表示，這是「雞仔魚」（星雞魚），主要分布於印度洋、台灣海峽、東海以及南海等海域，屬於熱帶和亞熱帶暖水性近底層魚類。常生活於沙底、石礫底或礁石附近的沿岸淺海區。

至於沙灘上死魚的來源，附近居民分析，可能是受颱風影響，海中的魚被海浪沖上岸。也有居民猜測這些魚被漁民捕獲，但不小心倒進海裏被沖上岸。

延伸閱讀：

東莞虎門海灘驚現發臭豬腳 官方：可能由貨船傾覆所致

沙灘發現寫有簡體字的不明金屬物 推測為試用導彈殘骸

文章授權轉載自《香港01》