廣東沙灘驚現大量死魚 相關部門籲民眾勿撿拾食用
廣東陽江海陵島沙灘上周出現大量死魚，吸引不少市民和遊客撿拾。相關部門則提醒民眾，最好不要食用不明原因致死的海魚，否則可能對健康造成影響。
從網路上流傳的影片可以看到，幾百米長的沙灘上鋪滿了大量死魚，有不少市民和遊客正在撿這些死魚。在海陵島附近工作的職員表示，大約在上周日（2日）下午3時至5時，「整個沙灘上密密麻麻都是死魚。」
有老漁民表示，這是「雞仔魚」（星雞魚），主要分布於印度洋、台灣海峽、東海以及南海等海域，屬於熱帶和亞熱帶暖水性近底層魚類。常生活於沙底、石礫底或礁石附近的沿岸淺海區。
至於沙灘上死魚的來源，附近居民分析，可能是受颱風影響，海中的魚被海浪沖上岸。也有居民猜測這些魚被漁民捕獲，但不小心倒進海裏被沖上岸。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言