國泰航空上半年虧損近百億港幣，股價卻大漲12%

國泰航空今（12）日發布半年報，今年上半年集團營收港幣276.69億元，年減48.3%；虧損港幣98.65億元，去年同期則是盈利13.47億元。國泰航空董事局主席賀以禮在報告中說，今年前六個月是國泰航空集團逾70年歷史中，最具挑戰性的一段時期。

值得注意的是，國泰航空今年上半年由盈轉虧的業績，並未影響股價走勢。國泰航空股價今卻逆勢大漲，報收港幣5.88元，漲幅12%。

報告指出，今年上半年，國泰航空及國泰港龍航空的客運收益為港幣103.96億元，較去年同期減少72.2%。可用座千米（ASK）為277.32億，比去年同期下降65.7%；收入客千米（RPK）為186.68億，比去年同期減少72.6%。

報告指出，新型冠狀病毒疫情令世界各地實施廣泛的旅遊限制、邊境管制和檢疫安排，導致客運需求驟降，使收益減少。

今年前六個月，國泰航空及國泰港龍航空客運量共438.9萬人次，較去年同期減少76%，運載率也大幅下降，由去年同期的84.2%下降至67.3%，4月及5月平均每日運載僅500位乘客左右。

整體而言，國泰航空今年前六個月的可載客量，較2019年同期下降65.7%。

在貨運方面，今年上半年國泰航空及國泰港龍航空的貨運收益為港幣111.77億元，較去年同期增加8.8%。

賀以禮稱，新型冠狀病毒疫情對集團業務以至全球經濟的影響，均屬史無前例。旅遊業因這次全球健康危機癱瘓，前景仍然非常不明朗，大部分分析師均認為需要多年時間方能恢復至危機前的水準。

為應對影響，國泰航空集團實施多項措施以保留營運資金，包括大幅削減可運載量、高級管理層減薪、實施兩輪自願性特別休假計畫（分別獲八成及九成員工參與）、暫停多項計畫及非必要開支、向供應商取得減免並推遲付款，以及關閉外站機組人員基地。

報告透露，國泰已與空中巴士達成協議，將旗下空客A350-900型及A350-1000型飛機的交付時間由2020年及2021年延遲至2020年至2023年，並將空中巴士A321neo型飛機的交付時間由2020年至2023年延遲至2020年至2025年。此外，國泰集團還與波音公司就延遲接收波音777-9型飛機進行深入磋商。報告稱，延遲交付時間預期可在短期至中期，為國泰航空集團節省營運資金。