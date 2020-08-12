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荊州緊急通報：湖北68歲女子治癒數月後復陽

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
12日，荊州市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈《關於荊州市一名新冠肺炎出院病例復陽情況的通告》（荊州發佈微博）
12日，荊州市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈《關於荊州市一名新冠肺炎出院病例復陽情況的通告》（荊州發佈微博）

8月9日，荊州市開發區聯合街道一名68歲女退休職工因病住院時，經新冠病毒核酸檢測為陽性。該女子為2月8日確診的新冠肺炎患者治癒數月後再次復陽，非新發病例。

據湖北荊州發佈官方微博消息，8月12日，荊州市新冠肺炎疫情防控指揮部發布一名新冠肺炎出院病例復陽的通告。

該通告指出，8月9日，荊州市開發區聯合街道一名68歲女退休職工因病住院時，經新冠病毒核酸檢測為陽性，該女子為2月8日確診的新冠肺炎患者治癒數月後再次復陽，非新發病例。目前該患者再次隔離治療，所有接觸者均進行核酸檢測後為陰性，其居所和活動區域均已徹底消毒，風險完全控制。

通告稱尚無證據表明復陽病例存在傳播風險，請市民「不必恐慌、不信謠、不傳謠」。提醒市民常態化形勢下也要重視個人防護。

在出現治癒數月又復陽後，湖北加強新冠肺炎疫情防控。（央視截圖）
在出現治癒數月又復陽後，湖北加強新冠肺炎疫情防控。（央視截圖）

新冠肺炎 患者 開發區

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