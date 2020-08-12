荊州緊急通報：湖北68歲女子治癒數月後復陽

大陸一輛從上海開往山東的貨車，在江蘇省境內的高速公路上被「追尾」後翻側，滿載的急凍豬肉散落一地，不少更掉落在高架橋下。附近村民見狀後立即上前狂搶，10噸凍豬肉最終只剩下約3噸，甚至連損毀的車門都被拉走。

2020-08-12 10:05