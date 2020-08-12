中國景點免費開放 專家認短視近利

中國免費開放博物館及西安鼓樓、大唐芙蓉園等景點供其國人出門旅遊，專家卻擔憂此舉不利產業長期發展！中國政府宣佈全國觀光景點免收入場費，欲以此吸引國內民眾出遊。但北京外語大學教授劉思敏認為，這只能解決短期問題，中國科學院助理齊曉波也說，政府這招只是「救急不救窮。」

就京免費開放

根據《新華社》報導，中國政府宣佈，陝西省西安市從8月1日開始，大唐芙蓉園、樓觀台生態文化旅遊度假區等景點免費開放，西安市8成以上各級國家博物館及私人博物館面也都被要求比照辦理。

西安鼓樓等古蹟也為了迎接遊客，延長開放時間，山東、河南更推出免持門票的優惠政策。許多人質疑，在經濟下修產業壓力大的現在，原本靠門票營利的景點失去了收益支柱，這項政策對旅遊業的長遠發展不利。

北京外國語大學文創產業研究中心旅遊研究所所長劉思敏表示，景點免門票實際上僅是振興觀光過程中的一種營銷策略，屬於短期營銷行為，對各地旅遊市場有一定作用，「但應該因地制宜，綜合考慮資源屬性、開發建設、投入成本等因素，進行分類管理釋放優惠。」

救急不救窮

據《新浪網》報導，劉思敏提醒，旅遊的本質是吸引注意力的眼球經濟，消費者有免費優惠對觀光景點更有選擇權，「商家反而得花更多心力在佈置上增加支出，才會受到青睞。」

中國科學院旅遊研究與規劃設計中心主任助理齊曉波也指出，景區免門票並非新鮮事。每逢黃金週等長假，也會有很多景區進行限時免費開放或相應的門票優惠政策。他說：「免門票其實是為了抓住暑假的旅遊黃金市場，只能救急不救窮，不能成為長期營銷行為，也不是景點健康長遠發展的正道。」

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