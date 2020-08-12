安徽又從厄瓜多進口冷凍蝦外包裝驗出新冠病毒

大陸頻頻從進口生鮮產品外包裝驗出新冠病毒。據央視新聞12日報導，安徽省蕪湖市鏡湖區本月10日對冷鏈食品及從業人員常規摸抽檢時，對1家餐飲店進口的厄瓜多冷凍白蝦外包裝進行新冠病毒核酸檢測，結果呈現疑似陽性。

蕪湖市疾控中心11日對該份樣本進行複核，結果依然呈現陽性。經核查，這批產品在購置後就存放於店內冷櫃。報導稱，在確認為新冠病毒後，蕪湖市疫情防控指揮部第一時間對全市涉疫產品全部進行封存。

蕪湖相關部門也立即對這家餐飲店的工作人員、食品、環境，以及該批產品企業員工和家屬均進行核酸檢測，並對該批發企業流向其他餐飲店的人員、食品、環境進行核酸檢測，目前結果均為陰性。

山東煙台11日才宣布，在近日抽查行動中，3家企業從大連進口的同一外籍貨船冷凍海鮮產品外包裝也檢測出新冠病毒。

中國大陸是厄瓜多白蝦的最大出口國。北京青年報報導，根據厄瓜多水產養殖協會統計，今年4月，厄瓜多向中國出口4.7萬噸白蝦，占厄瓜多全國出口量約80%。

不過，大陸早前多次傳出，在厄瓜多進口的冷凍白蝦外包裝上驗出新冠病毒。大陸海關為此於7月10日宣布，暫停三家厄瓜多廠商的冷凍南美白蝦產品進口。

本月6日，大陸駐厄瓜多大使陳國友才在使館舉行線上記者會。針對厄瓜多媒體關注的冷凍白蝦出口中國問題，陳國友當時表示，中厄雙方連日來通過不同渠道就此密切溝通。他相信在兩國主管部門密切協調下，厄瓜多相關企業將能儘快按要求完成整改，早日恢復對華出口。