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影／一直在古墓上踢球！雲南中學球場下 挖出春秋戰國墓葬群

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電

雲南麗江市玉龍縣的大具中學近日在重建足球場時，竟發現了約3000平方米的古墓。專家初步判斷，墓地年代為春秋戰國時期，距今2000多年。

春城晚報報導，大具中學足球場的重建工程意外出土一些石棺，玉龍縣文物保護管理所6月接獲當地村民報告，「大具中學足球場在重建時，發現地面裸露出一些石棺，感覺不太對勁。」

據報導，經過玉龍縣文物保護管理所逐級上報審批，在得到了國家文物局的批覆後，近日，開始對石棺墓群進行規範、系統的清理保護。

報導說，經過初步的現場查看發現，這不僅僅是簡單的幾方石棺，極有可能有約3000平方米的石棺墓葬密集分布於該球場內。

報導指出，此次考古發掘的領隊、雲南省文物考古研究所研究員、雲南文化名家、國家科技部在庫專家閔銳指出，墓葬群地處沙地，土層瀝水性能好，因此棺內人骨保存比較完好。

閔銳稱，墓群有長方形、圓形、不規則形豎穴土坑和石棺墓四種墓葬類型，一個墓坑裡分層埋葬，每層有一至兩具一次葬遺骸，周邊放有多個二次葬遺骨，這種葬俗在雲南是首次發現。

令人驚奇的是，不少石棺中有多具人骨，最多的一個墓坑有4層葬、共19個頭骨，但是否是作為殉葬或是二次葬，以及其與墓主人的關係還在進一步確認當中。

另外，還出土單、雙耳陶罐、石刀、石斧、飾珠、手鐲、貝類等陪葬品。

閔銳表示，今次發現對考察古人的生活習慣和葬俗有很高價值，墓葬的緊密排列、獨特的葬俗方式以及出土的陪葬品對於進一步研究金沙江河谷地區的文化序列，以及古代民族的遷徙交流、生活習慣和葬俗禮儀非常重要。

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