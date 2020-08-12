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四川暴雨逾10萬人受災 經濟損失初估9.5億

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
四川省防汛抗旱指揮部通報，11日8時至12日10時，盆地西部、川西高原東部降暴雨，包括成都、德陽、綿陽、廣元、眉山局部降特大暴雨。新華網
四川省防汛抗旱指揮部通報，11日8時至12日10時，盆地西部、川西高原東部降暴雨，包括成都、德陽、綿陽、廣元、眉山局部降特大暴雨。新華網

四川省防汛抗旱指揮部通報，11日8時至12日10時，盆地西部、川西高原東部降暴雨，包括成都、德陽、綿陽、廣元、眉山局部降特大暴雨。初步統計，強降雨導致約10.7萬人受災，4萬多人轉移安置。目前經濟損失約人民幣2.27億元（約新台幣9.5億元）。

四川在線報導，降雨量超過50毫米的有85縣1,192站，籠罩範圍6.39萬平方公里；超過100毫米的有61縣564站，籠罩範圍2.6萬平方公里；超過250毫米的有17縣66站，籠罩範圍1,500多平方公里，最大為什邡市師古站463.8毫米。

受強降雨影響，四川省內14條江河20站水位漲幅超過5公尺，最大漲幅為蘆山河蘆山站7.98公尺。

據初步統計，強降雨導致成都、德陽、綿陽、廣元、雅安、眉山等地10.7萬人受災，轉移安置群眾4萬多人，雅安市6人因災死亡。

據地方報告，初估直接經濟損失方面，綿陽市損失人民幣1.2億元、眉山市損失0.22億元、德陽市損失0.65億元、廣元市直接經濟損失0.2億元。整體經濟損失仍在評估中。

四川省防汛抗旱指揮部部署各工作專班及時下沉一線開展督導重點地區防汛救災工作，組織移動、電信、聯通等電信基礎運營商對成都、德陽、綿陽、廣元、樂山、雅安、眉山、阿壩等區域手機用戶發送了防汛提醒短信;四川省水利廳派出4個廳級領導帶隊的工作組已於11日分赴雅安、綿陽、廣元、阿壩等地，實地指導地方開展搶險救災工作。

抗旱

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