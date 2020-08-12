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反浪費！10人限點9人菜 武漢推「N-1」點餐模式

世界日報 / 中國新聞組／上海12日電
武漢中北路南京大牌檔餐廳推出更多小碗菜、例份菜。取材自長江日報
武漢中北路南京大牌檔餐廳推出更多小碗菜、例份菜。取材自長江日報

武漢餐飲行業協會微信公眾號11日發表倡議書，提倡武漢餐企堅持推行「N-1」點餐模式，即十人進餐只能先點九人菜；並提倡半份菜小份菜、提供打包盒、公勺公筷、安全就餐等反對餐飲浪費的「光盤行動」舉措。

澎湃新聞報導，國家主席習近平近日對製止餐飲浪費行為作出重要批示，武漢餐飲業協會會長辦公會決定，堅決響應號召，為鞏固2013年以來武漢光盤行動的成果，切實培養節約習慣，在全社會營造浪費可恥、節約光榮的社會氛圍，武漢餐飲業協會向武漢所有的餐廳發出如下倡議：

一、推行N-1點餐模式，即十位進餐客人只能點九個人的菜，不夠再增加菜品，確保顧客吃好的同時，從源頭杜絕餐飲浪費；

二、針對兩、三位客人進餐，餐廳推出半份菜和小份菜，在節約的前提下，以滿足消費者品種多樣化的需求；

三、所有餐廳為顧客服務，必須以節約的原則作為前提，每家餐廳要準備打包盒，對萬一有剩菜、剩飯的顧客提供打包服務，體現餐飲行業的光盤行動；

四、為保護來之不易的抗疫成果，要堅決貫徹中央常態化疫情防控精神，繼續貫徹「武漢餐飲恢復堂食細則」，確保進餐顧客的生命安全；

五、繼續倡導文明新風，實施公筷公勺，為顧客的文明進餐提供便利條件，避免顧客進餐中的交叉感染，餐廳全過程嚴格按照食品安全法提供服務，保證顧客吃出健康來；

六、貫徹生態文明思想，認真執行長江、漢江禁漁規定：不購買、不烹飪、不銷售長江、漢江魚。

武漢 餐飲業 公眾號

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