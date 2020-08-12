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疫情下敲響糧食警鐘 習近平促禁「舌尖上的浪費」

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電
國家主席習近平表示，餐飲浪費現象令人痛心。取材自每日經濟新聞
國家主席習近平表示，餐飲浪費現象令人痛心。取材自每日經濟新聞

「餐飲浪費現象怵目驚心、令人痛心！」中國民眾「舌尖上的浪費」讓國家主席習近平終於開口了。他指出，儘管中國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識，今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是給中國敲響警鐘。

新華社報導，習近平強調，要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。要進一步加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造浪費可恥、節約為榮的氛圍。

習近平一直高度重視糧食安全和提倡「厲行節約、反對浪費」的社會風尚，多次強調要制止餐飲浪費行為。7月下旬赴吉林考察期間也強調，要把保障糧食安全放在突出位置，毫不放鬆抓好糧食生產，「中國人要把飯碗端在自己手裡」。

中國在面臨新冠疫情、南方洪災及國際環境惡化的影響，專家指出，目前確有可能面臨糧食危機，糧食安全將愈來愈受到重視。

央視快評指出，人多地少是中國基本國情，加之各類災害多發，糧食安全容不得掉以輕心，由於還有若干地區沒有脫貧摘帽，民眾沒有浪費的權利和資本。

人民日報評論認為，從中長期看中國的糧食產需仍將維持緊平衡態勢，糧食浪費帶來的資源浪費、環境汙染問題對不可小覷。14億人口，每個人每個家庭節約糧食還是浪費糧食，加在一起都不是一個小數目。

食安 習近平 疫情

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