有夠衰！江蘇貨車載10頓凍豬肉翻車 村民狂搶只剩下3噸

大陸一輛從上海開往山東的貨車，在江蘇省境內的高速公路上被「追尾」後翻側，滿載的急凍豬肉散落一地，不少更掉落在高架橋下。附近村民見狀後立即上前狂搶，10噸凍豬肉最終只剩下約3噸，甚至連損毀的車門都被拉走。

據警方通報，事發在上周二（4日）凌晨4時許，涉事貨車沿瀋海高速公路由南向北方向行駛，其後發生交通事故，「車輛所運載的凍豬肉部分散落到高架橋下農村道路上，被附近及路過群眾撿拾」，警方強調，對於涉嫌違法人員會依法嚴肅處理。

貨主張先生則在微博上發文指出，當時散落的豬肉被當地百姓狂搶，「十噸貨只剩下了三噸」，經濟損失約30萬元人民幣（約127萬新台幣）。張先生又稱，保險公司會折價理賠剩下的貨物，但已被搶走的就無法理賠，「車門都給拉走了，這已經構成犯罪」。

網上流傳的影片可見，司機已在第一時間站在高架橋上向下大喊，「別拿了！別拿了！（已經）報警了，派出所晚點就來了，（他們拿已經）沒用了，拿了還得拿回來，還得拘留」，但村民沒有理會，他坦言，由於搜搶者人多勢眾，其後趕到現場的交警也無法控制場面。據悉，司機一行人事後有在警方的陪同下到附近村莊試圖尋回貨物，但都無功而返。

事件引來極大關注，大批網民留言批評搜搶村民「缺德」，事發地點所在的東台市的市委宣傳部也在官方微信公眾號發文致歉，「小東給大家致以最誠摯的道歉，深深鞠躬」、「對於這件事的發生除了遺憾，我們更深深自責」。另一方面，張先生在周二（11日）稱，報警後已獲當地公安機關立即調查處理，目前已追回部分貨物，而且地方政府也在積極協調保險公司，會將事件妥善處理。

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文章授權轉載自《香港01》