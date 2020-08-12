三星堆動畫片 讓古蜀文化活了

由四川德陽文旅大健康集團主導、三星堆文化傳媒公司出品的《三星堆．榮耀覺醒》，被大陸廣播電視總局評為2019年度優秀動畫片。

《三星堆．榮耀覺醒》是一部52集3D動畫巨作，劇情圍繞三星堆的一系列神秘事件展開，通過環環相扣的精彩故事，讓觀眾跟隨主角一起經歷一場探險之旅。這部動畫片成功地將古蜀文化融入劇情，通過孩子們喜聞樂見的方式進行傳播，既為三星堆文明注入了新的生命力，也使動畫本身具備了更深刻的內涵。

自開播以來，《三星堆．榮耀覺醒》已分別在央視等多家電視台和優酷、騰訊、愛奇藝、芒果TV、華數TV等網路平台播放，得到了觀眾的廣泛認可。在收穫大量粉絲的同時，動畫片的超級IP發展也走上全方面行銷路線，衍生授權邀請紛至遝來，目前已開放紡織、食品、日用品、電子產品以及手機遊戲等各種業態授權，還進軍舞台劇領域開拓IP多元發展邊界。

相關負責人介紹，《三星堆．榮耀覺醒》將抽象、龐雜的城市文化，凝煉成易於記憶和傳播的超級IP，是對三星堆文化的別樣詮釋，具有明顯的古蜀文化標誌。下一步，出品方將以三星堆為核心，促進德陽文旅產業生態圈形成，帶動文化傳播新浪潮，讓燦爛的古蜀文明成為德陽文化的一張響亮名片，推動周邊產業發展，展現城市活力。