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長春國際航線 打造東北亞門戶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

地處中國東北地區中部的副省級城市長春，日前發布《長春市城市交通發展白皮書》（下稱《白皮書》）。官方表示，長春將加強國際航空樞紐建設，提升至東北亞、國內主要經濟區的航線覆蓋，打造面向東北亞的門戶樞紐。　　

中新社報導，長春是中國重要的工業基地，也是中國東北區域綜合交通樞紐城市。長春市城鄉建設委員會主任林巍表示，未來長春要建成全國性綜合交通樞紐，成為一帶一路建設重要節點。　　

歷時近一年半時間編製完成的《白皮書》明確要加強國際航空樞紐建設。具體包括，啟動長春龍嘉機場三期建設，機場第二跑道、平行滑行道、T3航站樓及航空公司基地等配套工程建設，提升長春對外開放承載能力；加密至國內熱點城市、區域樞紐機場的航班數量，謀劃擴展日韓朝、俄羅斯、蒙古國等東北亞各大城市及歐美重點城市的國際航線。　

長春還將強化內陸物流港口功能，加強「長滿歐」（長春-滿洲里-歐洲）、「長琿歐」（長春-琿春-歐洲）貨運班列的常態化運營。謀劃推進長春國際內陸港的建設。

長春作為工業城市，同時也是東北亞區域物流樞紐城市，存在大量的貨物運輸，處理好貨運交通運輸，對擴大長春對外開放水平至關重要。《白皮書》表示，至2025年，長春將基本形成「123快速物流交通圈」（省內1天送達、國內2天送達、東北亞主要國際城市3天送達）。

機場 航線

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