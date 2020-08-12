牡佳高鐵34座隧道 全數貫通

中國最北端高鐵—牡佳（牡丹江至佳木斯）高鐵建設迎來關鍵性節點，經過1036天的不懈奮鬥，最後一座隧道峻山隧道當天順利貫通。至此，牡佳高鐵全線34座隧道全部貫通。

中新社報導，牡佳客專全長371.6公里，是中國《中長期鐵路網規劃》的建設項目之一，是中國十三五規劃的鐵路重點項目。牡佳客專終點位於對俄開放的前沿城市佳木斯，距中俄邊境僅180公里，牡佳客專也是目前中國最北端的高鐵工程。

峻山隧道全長4525米，洞身最大埋深約190米，該隧道施工的最大難點在於隧道圍岩差、變化快，且冬季施工漫長，施工難度較高。施工單位中鐵一局本著「岩變我變」的施工原則，以超前探測為手段，提前掌握圍岩狀況，並及時調整施工工藝工法。

目前，牡佳高鐵路基、橋梁架設均已完成，為牡佳高鐵年底前鋪軌貫通奠定基礎。