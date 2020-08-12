長江三峽跨省水上旅遊 復航

在暫停6個多月後，長江三峽跨省水上旅遊重新開啟。重慶長江黃金遊輪有限公司所屬「長江黃金2號」遊輪日前已從重慶朝天門碼頭始發，前往湖北省宜昌市。這也是今年新冠肺炎疫情以來，長江三峽跨省水上旅遊的首次航行。

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，長江三峽遊輪從1月22日起停航。隨著中國國內疫情防控進入常態化，7月起，重慶境內的三峽遊輪旅遊開始逐步恢復。重慶長江黃金遊輪有限公司市場營銷分公司副總經理舒姝表示，恢復運行的長江三峽跨省水上旅遊「重慶至宜昌」線路全程四天三晚，目前由「長江黃金2號」遊輪運行，每周五從重慶出發，每周一從宜昌返程。

舒姝表示，與以往長江三峽跨省水上旅遊多為外地及境外遊客不同，此次首批遊客幾乎均來自重慶本地。在出發前，整艘遊輪都經過專業公司的清潔和消毒。為了保障遊客安全，遊輪上所有船員及工作人員都持有7日內的核酸檢測陰性證明。

在航行期間，遊客、船員及工作人員不僅每日需要至少檢測2次體溫，用餐時也將以自助餐分時段就餐的方式避免人群聚集。每天遊客上岸遊覽時，工作人員將對遊輪內部重點區域進行清潔消毒。遊輪上還配備了醫護人員，負責疫情防控和緊急情況的處置工作。