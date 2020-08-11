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出獄者闖民宅行凶 持鐵鎚殺夫妻 7歲童也不放過

世界日報 / 中國新聞組／上海11日電
江西一起兇殺案致2死1重傷，嫌犯剛出獄。 圖擷自Youtube（8/10）
江西一起兇殺案致2死1重傷，嫌犯剛出獄。 圖擷自Youtube（8/10）

江西一名女子在網上控訴，指一名剛從監獄被釋放的男子潛入其家中行凶，錘殺她的父母，還錘打她七歲外甥的頭部，而且這不是該名嫌犯第一次到她家犯案。江西省撫州市樂安縣日前發布懸賞通告，嫌犯仍在逃。

上游新聞報導，受害人家屬康女士指出，8日早上7時左右，嫌犯曾春亮潛入其家中行凶，在廚房錘打刀刺殺死她母親後，又到臥室錘殺了她父親，並錘打她正在熟睡的7歲外甥頭部，造成兩死一重傷。

據康女士公布的監視器照片，曾嫌脖子掛著，一條毛巾左手戴黑色手套，右手持一把錘子和一把疑似尖刀的條形狀物件上樓。

康女士說，這並非曾嫌第一次到她家行凶。上月22日，康女士的母親上三樓打掃時，發現有一名陌生人，打傷母親與她的哥哥。隨後，家人報警得知，該人剛從監獄刑滿釋放，且有多個案底。

報導指出，康家人隔天又前往樂安縣刑警大隊報案，要求警方立案追捕嫌犯。此後，康女士的嫂嫂在三樓家中打掃發現疑似作案工具，康家人再次報警。

康女士強調，家人與嫌犯並不相識，沒有任何瓜葛，「現在兇手仍逍遙法外，我每天開著車，都害怕兇手是不是藏在山上，突然間衝出來傷害我們」。她表示，警方已派出三名警員24小時守護在自家門口。

監獄

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