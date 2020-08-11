山東煙台進口冷凍海鮮 包裝驗出新冠肺炎病毒

山東煙台今天通報，當地近期檢測冷凍食品時，在3家企業自大連口岸進口的同一外籍貨船冷凍海鮮產品外包裝樣本上，發現2019冠狀病毒核酸檢測呈陽性，相關產品已遭封存。

中共山東省委機關報「大眾日報」微信公眾號今天引述煙台市新型冠狀病毒肺炎疫情處置工作領導小組（指揮部）辦公室通報報導，經核查，涉疫產品除少量加工出口外，其餘產品均儲存在冷庫中，未流入市場。

據報導，煙台經濟技術開發區於9日對冷凍食品及從業人員檢測中，發現3家企業自大連口岸進口的同一外籍貨船冷凍海鮮產品外包裝樣本，2019冠狀病毒病毒核酸檢測結果疑似陽性。煙台市疾控中心10日複核確認，3份外包裝樣本呈陽性。

報導表示，煙台經濟技術開發區第一時間已全部封存涉疫產品，對相關企業及周邊全部進行消毒，追蹤這批產品密切接觸者全部進行集中隔離和核酸檢測，結果均為陰性。

遼寧省大連市近期再現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，大連衛健委主任趙作偉日前說，當地病例可能始於「凱洋海鮮公司」加工車間，冷凍海鮮產品在加工過程中有人發病，之後迅速傳播，並向外擴散。

除此之外，中國海關近期對進口冷凍食品展開病毒監測，包括大連、廈門、江西、重慶、雲南等地均通報，從厄瓜多進口的冷凍南美白蝦包裝，發現COVID-19核酸檢測呈陽性。

中國專家吳尊友7月底曾指出，武漢、北京及大連的疫情都有「海鮮」這個共同點，從事海鮮加工和銷售的工作人員要格外注意加強防護。