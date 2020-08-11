快訊

嘉義市府今遭搜索 吳姓專員疑涉貪被檢廉帶回

民眾安於現狀 大學教授：台灣要成為「國家」不樂觀

「數字故宮」上線 專題展示600件國寶

世界日報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
今年是紫禁城建成600年，北京故宮博物院在微信上推出「數字故宮」小程序。特派記者賴錦宏／攝影
今年是紫禁城建成600年，北京故宮博物院在微信上推出「數字故宮」小程序。特派記者賴錦宏／攝影

今年是紫禁城建成600年，北京故宮博物院成立95周年，由故宮博物院、新華社全媒編輯中心與騰訊微信合作打造的「數字故宮」小程序正式上線，其中專題展示了600件院藏珍貴器物，讓民眾可「雲」體驗傳統紋樣之美。

據新浪科技，「數字故宮」小程多全面整合了故宮線上數位服務，可以滿足用戶遊故宮、逛建築、賞文物、看展覽等需求。用戶可以通過小程序快速定位、瀏覽「數位文物庫」「故宮名畫記」「全景故宮」；還可以在「相識大考驗」趣味答題中瞭解文物知識。未來，用戶將可以在小程序「一鍵詢」故宮所有的數位資源。

故宮博物院院長王旭東表示，「數位時代、數位科技給我們帶來了新的展示和傳承管道，我們緊緊抓住數位故宮建設的機遇，以更多的數位化傳播形式來傳承、弘揚故宮所承載的中華文明。未來，我們會加大數位故宮建設。」

騰訊集團副總裁、閱文集團首席執行官、騰訊影業首席執行官程武則表示，故宮博物院與騰訊計畫在三年內完成包括10萬件文物高清影像採集精修在內的故宮深度數位化建設。「數字故宮」小程序是雙方深化合作後的首個階段性成果。

從故宮數位化工作到「數字故宮」的建設，北京故宮在數位資源採集、管理與應用等方面的經驗積累已有20餘年，形成了海量的數位資源。近幾年，故宮博物院不斷加大「數字故宮」建設，力求將故宮數位資源以一種更為智能貼心的方式呈現和服務於公眾。此次發布的「數字故宮」小程序進一步、全面地整合了故宮在線數位服務，不管是遊故宮、逛建築，還是賞文物、看展覽，「數字故宮」小程序都可以「一站式」滿足用戶需求。

北京故宮博物院有186萬餘件館藏，作為此次「數字故宮」小程序中一項重要升級體驗內容，「暢遊多寶閣」專題選取了600件院藏珍貴器物，用戶可以在瀏覽中去發現各式各樣的精美紋飾，「雲」體驗傳統紋樣之美。

北京故宮 文物 建築

延伸閱讀

學救災還能看國寶 嘉縣消防局與故宮南院合辦夏令營

美大刀制裁微信 恐波及本土企業

故宮與移民署合作 邀請新住民通譯志工參觀故宮

故宮新住民導覽看國寶 神遊古往今來

相關新聞

洪水來攪局 中國豬肉供不應求再漲價

中國豬肉價格才因疫情趨緩逐步下降，6、7月的長江洪水再度推高豬肉價格。中國豬肉價格7月漲至每公斤人民幣57.22元（約新...

甭管糧荒 內蒙為達「退耕還林」指標剷掉2萬畝將熟麥子

7月以來連續暴雨引發洪水造成中國各地災情，恐引發糧荒問題，沒想到，內蒙古自治區呼倫貝爾市陳巴爾虎旗官方為了突擊完成退耕指標，剷毀即將成熟的2萬多畝麥子、油菜。事件引發輿論批評是「赤裸裸的形式主義」。

「數字故宮」上線 專題展示600件國寶

今年是紫禁城建成600年，北京故宮博物院成立95周年，由故宮博物院、新華社全媒編輯中心與騰訊微信合作打造的「數字故宮」小程序正式上線，其中專題展示了600件院藏珍貴器物，讓民眾可「雲」體驗傳統紋樣之美。

青衣江形成洪水 四川啟動防汛四級應急警戒

據四川省水利廳官方微博「四川水利」消息指出，11日上午，四川省防汛抗旱指揮部啟動防汛四級應急響應。

遼寧13歲男童殺死10歲女童免刑責 民事訴訟判賠541萬

2019年10月，遼寧大連發生一宗殘暴殺人案，一名13歲少年企圖性侵一名10歲女童，遭拒絕後用刀將對方捅死，並拋屍到住所樓下灌木叢。由於兇手未滿14歲，當地警方表示，不予追究刑責，也引發網絡軒然大波，不少人認為警方的決定是縱容罪犯。

陸消費投訴件數 醫療器械增40倍

中國消費者協會最近發佈《2020年上半年全國消協組織受理投訴情況分析》顯示，上半年全國消協組織共受理消費者投訴56萬件，...

泉州首條 直飛大馬貨運航線開通

福建省泉州市晉江國際機場日前開通首條直飛馬來西亞貨運航線，助力「泉州製造」向海外「帶貨」。當天，由廈門航空執飛的MF88...

大陸鐵路營業里程 破14萬公里

中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）通報，7月份，全國鐵路固定資產投資完成671億元（人民幣，下同），同比增長3.6...

無安全措施雜技員8米高空墜地亡 家屬：馬戲團僅付3日醫藥費

來自河南省的28歲雜技演員李小穩，本月1日於內蒙古呼和浩特市賽罕區中銀城市廣場表演期間，不幸從8米高的飛輪摔落地面，導致頭部重創昏迷，送院後延至周日（9日）不治；家屬稱，表演現場並無任何安全措施，事後馬戲團負責人只付了3日的醫藥費就打算了事。

大陸大部分中小學幼稚園9月1日開學

大陸大部分省市的中小學和幼稚園秋季開學時間為9月1日，也有部分省市採取錯峰開學。其中，六月才經歷過一波新冠疫情的北京市，...

車被撞貨散一地 7噸豬肉被搶光

上海一輛貨車8日載著近10噸重的冷凍豬肉上路，沒想到途中遭遇車輛追尾事故，豬肉散落一地，遭到附近居民的哄搶，最終僅剩下不到3噸的豬肉，甚至連車門也被拉走了。

自由落體？客機2分鐘降6000米 深航否認

深圳航空一架A330型客機9日7時57分從深圳出發，預計飛往西安。有媒體報導，該班機發出7700緊急代碼，兩分鐘內從9297米下降至3733米，隨後返航。深航相關負責人說，飛機驟降的高度和時間不準確，「不可能降這麼快」。

熱門新聞

老太太風景區前乞討20年 工作人員曝內幕：早已買車買房

前眾志成員周庭被捕 累計10人被捕

黎智英被捕 港人爆買蘋果日報、壹傳媒股票力挺

民眾安於「現狀」 張國城：台灣要成為「國家」不樂觀

抓捕黎智英敏感時機 陸官媒點名作詞人林夕涉港獨

中共宣佈制裁11名美方人士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。