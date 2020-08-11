甭管糧荒 內蒙為達「退耕還林」指標剷掉2萬畝將熟麥子

7月以來連續暴雨引發洪水造成中國各地災情，恐引發糧荒問題，沒想到，內蒙古自治區呼倫貝爾市陳巴爾虎旗官方為了突擊完成退耕指標，剷毀即將成熟的2萬多畝麥子、油菜。事件引發輿論批評是「赤裸裸的形式主義」。

新華社報導，7月以來，陳巴爾虎旗剷2萬多畝即將成熟的麥子、油菜，大片麥田、油菜田被剷出一道道黑綠相間的「斑馬線」，據估算，被毀莊稼已造成數百萬斤麥子、油菜籽損毀。對此，陳巴爾虎旗林業和草原局回應稱，「種植戶在未簽訂合同情況下，強行種植，林場工作人員進行現場制止，種植戶依然進行播種，屬於違法行為。」

據官方介紹，從春耕前的3月25日起，陳巴爾虎旗多次下達停止和禁止種植的通知。陳巴爾虎旗一名幹部說，上級催促8月31日前完成退耕還林，只能搶時間完成任務。不過有種植戶則表示，過往退耕還林政府會給予補償，但今年春耕時沒有明確補償方案，農民為不減收便先種上莊稼。

據了解，呼倫貝爾市2019年末成為內蒙古退耕還林還草三個試點之一，自治區給呼倫貝爾市下達指標20萬畝，其中陳巴爾虎旗獲指標5萬多畝。截至6月，其他兩地已完成全年主要任務，而呼倫貝爾僅完成一小部分，在內蒙古相關部門督查中受到批評。

當地多位基層幹部表示，「9月種樹不算晚，應該向上級如實報告實際情況，申請待收完糧食再種樹。」這是一個簡單可行且皆大歡喜的建議。但奈何，上級一句「8月31日前完成」，被一些人當成萬能令箭。畢竟，還是早點完成任務要緊，直接剷除操作起來也方便。

澎湃新聞評論指出，這樣的「突擊退耕」，與「還林」的目的背道而馳。因為麥子長在田地裡，本也是植被，也起著穩固水土的作用。等到它們成熟了，收割完畢後，再種上樹苗或草皮，完成從季節性莊稼到常態化植被的轉換，完全可以。

評論稱，先是不作為，後是亂作為，這都是赤裸裸的形式主義。「突擊」式的雷厲風行，首要不是為了「退耕還林」，而是要「完成指標」。這種「唯上不唯實」的思維，讓一些公職部門履職時，只考慮上級的任務和自身的便利，而看不到農戶的切身利益，更遑論主動為他們解憂紓困。