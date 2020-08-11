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文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

遼寧13歲男童殺死10歲女童免刑責 民事訴訟判賠541萬

香港01 / 姜庚宇
中國遼寧一位10歲女童遭13歲男童欲性侵失敗，而動手殺人棄屍。圖擷自微博。
中國遼寧一位10歲女童遭13歲男童欲性侵失敗，而動手殺人棄屍。圖擷自微博。

2019年10月，遼寧大連發生一宗殘暴殺人案，一名13歲少年企圖性侵一名10歲女童，遭拒絕後用刀將對方捅死，並拋屍到住所樓下灌木叢。由於兇手未滿14歲，當地警方表示，不予追究刑責，也引發網絡軒然大波，不少人認為警方的決定是縱容罪犯。

直至今年5月9日，該案民事訴訟在大連沙河口區法院開庭，日前宣判涉案男童的家人賠償128萬多元人民幣（約541萬新台幣），並公開道歉。

據法院判決書顯示，2019年10月20日，13歲大連蔡姓小弟將在同小區內居住的10歲女孩小淇騙至家中，欲與其發生性關係，遭到拒絕後將其殺害並拋屍灌木叢。因蔡姓小弟未達到法定刑事責任年齡，警方依法不予追究刑事責任，對其進行3年收容教養。

2020年1月3日，小淇家人到沙河口法院正式提起民事訴訟。5月9日上午，該案民事訴訟部分在沙河口法院開庭，因涉及未成年人私隱未有公開審理，當日被告蔡姓小弟家屬無人出庭。歷經2個多小時庭審，法院宣布擇期宣判，至8月10日復庭宣判。

小淇母親和代理律師近日透露，沙河口法院對案件作出民事訴訟判決，判處蔡姓小弟的父母於本判決生效之日起10日內在遼寧省級平面媒體上向原告小淇母親及家人公開道歉（道歉內容需經法院審核）；在民事賠償部分，判處蔡姓小弟、莊某某賠償原告合計128萬6024元。

從小淇家屬獲得沙河口法院《民事判決書》內容提及，被告蔡姓小弟實施故意殺人行為造成被害人小淇死亡的事實，已經公安機關認定和處理，被告蔡姓小弟侵害小淇生命權的侵權事實成立，原告作為小淇父母有權要求義務人承擔侵權責任。

判決指稱，被告蔡姓小弟實施侵權行為時未滿14歲，屬於限制民事行為能力人，根據侵權責任法規定，其造成的損害後果，應由其監護人承擔。此外，被告蔡姓小弟的父母未盡到監護責任，應對被告蔡姓小弟侵權行為造成的損害後果承擔侵權責任。

據被害人家屬和其代理律師此前接受內媒採訪表示，此次民事訴訟的主要訴求是民事賠償和道歉，要求對方賠償160多萬元（約676萬新台幣），賠償項目包括死亡賠償金、喪葬費、精神損害賠償、撫慰金和誤工費等。

對於上述民事判決，不少網民仍表達遺憾和不滿，認為未能補償女童不幸逝去的生命，也不足以懲戒犯罪行為，有人就留言表示，「就這？他出來了 不見得會變好人」、「再多的錢也買不回小女孩了」、「未成年不是免死金牌」、「未成年人保護法趕緊修改了」。

男童因犯罪時未達14歲，屬於限制民事行為能力人，因此依法不予追究刑事責任。圖擷自微博。
男童因犯罪時未達14歲，屬於限制民事行為能力人，因此依法不予追究刑事責任。圖擷自微博。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵 殺人 民事訴訟

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