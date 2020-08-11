大陸鐵路營業里程 破14萬公里

中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）通報，7月份，全國鐵路固定資產投資完成671億元（人民幣，下同），同比增長3.6%，其中，基建大中型項目投資完成499億元，同比增長11.3%。截至2020年7月底，全國鐵路營業里程達到14.14萬公里，其中高鐵3.6萬公里。

中新社報導，國鐵集團建設部負責人表示，7月份以來，鐵路部門統籌疫情防控和鐵路建設，加大重點工程項目施工組織力度，集中力量做好在建和開工項目，取得重要進展。一是部分新線順利投產。上海至蘇州至南通鐵路、安順至六盤水高速鐵路分別於7月1日、7月8日按期開通運營，進一步完善了區域路網結構，為沿線經濟社會發展注入了新動能。截至7月底，今年全國鐵路已投產新線1310公里，其中高鐵733公里。

二是在建項目優質高效實施。京瀋客專北京朝陽至承德段、北京至雄安新區城際鐵路河北段、銀川至西安高鐵、合肥至安慶高鐵、淮安至鎮江鐵路、太原至焦作高速鐵路、福州至平潭鐵路、格爾木至庫爾勒鐵路新疆段等項目建設進展順利，預計年底開通運營。川藏鐵路拉薩至林芝段、中老鐵路國內段、鄭州至萬州高鐵等項目部分控制性工程順利完工。

三是做好新項目開工準備工作。對今年擬開工的新項目，細化安排，加大組織推進力度，確保前期工作進度和質量。7月2日，深圳至江門鐵路順利開工。