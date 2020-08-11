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泉州首條 直飛大馬貨運航線開通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建省泉州市晉江國際機場日前開通首條直飛馬來西亞貨運航線，助力「泉州製造」向海外「帶貨」。當天，由廈門航空執飛的MF8861航班滿載621件、10898公斤的貨物，從晉江國際機場飛往馬來西亞沙巴州首府—哥打基納巴盧。　

中新社報導，「泉州—哥打基納巴盧」貨運國際定期航線，由波音737—800機型執飛，每周三、六執飛，8時50分由泉州起飛，12時35分抵達哥打基納巴盧。

相關人士稱，這是繼今年7月28日開通「泉州—馬尼拉」貨運航線後，晉江國際機場攜手廈門航空開通的第二條國際貨運定期航線。　　

今年以來，受新冠肺炎疫情影響，泉州出口企業普遍面臨接單難、履約難、國際物流不暢等諸多困境。目前，防疫物資與企業復工復產的產品出口需求井噴，「一艙難求」成為航空貨運市場的現實難題。　　

廈門航空相關負責人表示，今後廈航還將在泉州開闢更多國際航線，全力配合晉江國際機場佈局國際貨運市場，持續推動本地貨源出口與地方經濟發展，進一步提升泉州對外開放水平。

航線 機場 馬來西亞

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