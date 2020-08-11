陸消費投訴件數 醫療器械增40倍

中國消費者協會最近發佈《2020年上半年全國消協組織受理投訴情況分析》顯示，上半年全國消協組織共受理消費者投訴56萬件，投訴解決率78%。其中，醫療器械類投訴同比去年上漲約40倍，有關衛生、清潔用品首次進入商品投訴前10位。

中新社報導，2020年上半年，全國消協組織受理商品類投訴247796件，占投訴總量的44.1%。在商品類投訴中，食品、醫療器械、汽車及零部件、服裝、通訊類產品，投訴量居前5位。

分析認為，上半年新冠肺炎疫情，對社會經濟生活產生諸多影響。防疫用品價格和質量問題成為投訴焦點。疫情期間，衛生清潔用品、醫療器械成為剛需，需求量大。部分經營者趁機哄抬物價、以次充好，嚴重擾亂市場秩序，成為消費輿情和投訴焦點；其中醫療器械類投訴同比激增3948.1%，衛生、清潔用品同比增加147.4%。

此外，餐飲、機票、旅遊等合同退訂糾紛集中。因疫情影響，消費者取消聚餐、出行計畫，交通運輸、旅遊、餐飲服務等三項的投訴增加幅度較大，分別同比增長519.4%，210.9%，172.5%。交通運輸服務中，航空機票類投訴比較突出。

分析認為，疫情期間，消費者大多選擇居家消費，相關投訴呈現新情況、新特點。「宅經濟」引發投訴新熱點。「宅經濟」下，在線視頻和網絡遊戲成為網上消費的重要部分，消費者相關投訴也有所增加；在線培訓服務亂象頻現。

當前，互聯網經濟衍生出一些新的商業模式、經營業態，比如直播購物、網絡遊戲、視頻服務等，這些新的商業模式有利於社會經濟的發展，但相關經營者也在法律、監管的邊緣不斷試探。

中國消協建議，有關部門加強新問題研究，聚焦新業態，守住維權底線，盡快出台相關規範，保障市場秩序，維護消費者權益。