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無安全措施雜技員8米高空墜地亡 家屬：馬戲團僅付3日醫藥費

香港01 / 李福源
旋轉輪快要到達最高點時，李小穩突然失去重心，連人帶棒摔落地面。（微博影片截圖）
旋轉輪快要到達最高點時，李小穩突然失去重心，連人帶棒摔落地面。（微博影片截圖）

來自河南省的28歲雜技演員李小穩，本月1日於內蒙古呼和浩特市賽罕區中銀城市廣場表演期間，不幸從8米高的飛輪摔落地面，導致頭部重創昏迷，送院後延至周日（9日）不治，家屬稱表演現場並無任何安全措施，事後馬戲團負責人只付了3日的醫藥費就打算了事。

現場觀眾拍下的片段顯示，當日李小穩揮舞著棍子表演雜耍，腳下踩著旋轉輪行走，但就在旋轉輪快要到達最高點時，他突然連人帶棒摔落地面，所有在場人士無不驚呼。

李小穩隨即被送往內蒙古國際蒙醫醫院接受急救，醫生經診斷後證實他的腦部嚴重受損、身體多處骨折及有血氣胸等症狀，處於深度昏迷，情況極不樂觀，最終延至周日不治。

李小穩腦部嚴重受損，身體多處骨折，延至週日不治。（微博影片截圖）
李小穩腦部嚴重受損，身體多處骨折，延至週日不治。（微博影片截圖）

李小穩的嫂子劉慧霞表示，李小穩20歲開始表演雜技，從未發生過意外，豈料第一次出事就如此嚴重，「他的父母已經哭得止不住，然後不吃飯，晚上不睡覺。」另一名家屬李如銀稱：「因為地面沒有甚麼安全措施，（李小穩）上半身先著地，傷勢非常嚴重。我們也一直在和馬戲團溝通，前3天後，他們就想盡一切拒絕（付醫藥費）的辦法。」

屬非法演出已被叫停

馬戲團負責人回應稱，發生意外的飛輪項目由其他人承包，自己並不清楚當天場內情況，「我就負責外圍的事，內部他們演員什麼的（與我無關），我就跟他們說，頭一場保守演出，道具安裝歸他們管。他（李小穩）那大飛輪應該帶專業的墊子過來，但我不清楚為何沒放墊子。」

警方介入調查後指出，有關表演事前未有取得任何部門的許可，馬戲團因非法演出現已被叫停，並將派員到場進行清拆。

不少網友留言表示非常痛心，「雜技實在很危險，就是用生命來賭，太可怕了」、「天吶，以後不要有這種表演了」、「生命安全是最重要的，這種表演安全一定要有保障才行」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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