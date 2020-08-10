車被撞貨散一地 7噸豬肉被搶光

上海一輛貨車8日載著近10噸重的冷凍豬肉上路，沒想到途中遭遇車輛追尾事故，豬肉散落一地，遭到附近居民的哄搶，最終僅剩下不到3噸的豬肉，甚至連車門也被拉走了。

觀察者網報導，貨主張先生稱，當天，自己雇了司機從上海運輸一批近10噸重的豬肉回山東。貨車行駛到江蘇鹽城附近遭遇追尾事故，車上的豬肉翻到高架橋下面散落一地，吸引來附近居民瘋狂哄搶。

視頻顯示，司機站在高架橋上喊話制止，「別拿了、別拿了！（已經）報警了。派出所就來了，（你們拿已經）沒用了，拿了還得拿回來還得拘留」。可是，哄搶的民眾無動於衷，依然拚命地搶著地上的肉塊。

張先生表示，由於哄搶者人多勢眾，趕到現場的高速交警也管不了。最終，這批豬肉被搶到僅剩下3噸不到，附近居民連鐵皮車門也沒給放過。事發，民警陪著司機前往附近村莊試圖尋回丟失的貨物，但是一箱也沒還回來。

張先生投訴無門，保險公司也稱丟失貨物不在索賠範圍內。按進貨價估計，經濟損失達30萬元（人民幣，約4萬美元）左右。