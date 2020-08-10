自由落體？客機2分鐘降6000米 深航否認

深圳航空一架A330型客機9日7時57分從深圳出發，預計飛往西安。有媒體報導，該班機發出7700緊急代碼，兩分鐘內從9297米下降至3733米，隨後返航。深航相關負責人說，飛機驟降的高度和時間不準確，「不可能降這麼快」。

綜合媒體報導，起初有媒體報導，該班機起飛約25分鐘後在空中發生高度驟降情況，從9200米左右下降到3600米左右，並顯示7700緊急代碼。

針對深航ZH9209客機發生「自由落體」的傳聞，資深機長陳建國表示，據他了解，深航ZH9209飛機7時52分開始緊急下降，7時57分改為平飛狀態。飛機5分鐘下降了約5500米，平均每分鐘下降約1100米。「飛機不可能兩分鐘驟降6000米。如果飛機每分鐘下降近3000米，飛機會超速解體的。」

飛機可以短時達到9800英尺每分鐘，但是不能維持這個大的下降率，因為飛行速度會急速增加到超過飛機最大飛行速度。所以數據上看，深航的飛機只是一個標準的緊急下降而已。

深航官方微博9日發布消息稱，9時13分，深航ZH9209航班因為機械故障返航，機組妥善處置，目前已平安落地深圳寶安國際機場，機組人員及旅客均安全下機，深圳航空後續將安排其他航班運輸旅客。故障原因還在進一步調查當中。

據了解，深航ZH9209航班採用的是空中巴士A330-343E機型，機齡2.3年。7700則為客機應答機代碼，當客機遇緊急情況，如機械故障、乘客需急救等時，將對外發送該代碼，以供空管人員特別對待。