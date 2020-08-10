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作育英才無數…史學大師朱寰逝世 享壽95歲

世界日報 / 中國新聞組／上海10日電

著名歷史學家朱寰8日逝世，享壽95歲。朱寰培養了數代史學人才，其親炙博士、碩士弟子就達百餘人，遍及海內外高校和研究機構。

澎湃新聞報導，朱寰1926年1月12日出生於遼寧省瓦房店市，1948年進入中國共產黨所創建的東北大學學習，1951年畢業於東北師範大學，留校任教，擔任歷史系世界古代史講師，1979年晉升為教授，1986年成為博士生導師。1997年創建東北師範大學世界中古史研究所，並任首任所長。2001年任教育部人文社科重點研究基地世界文明史研究中心名譽主任及學術委員會主任。

70年來，朱寰以在學術研究、人才培養、學科建設等各個方面的貢獻，被學界同行譽為當今中國世界史學界的「大家」、「名師」，為中國世界史學科、特別是世界中古史學科建設與發展做出了突出貢獻。

朱寰在哥倫布與大航海、古羅斯國家起源、中西封建土地制度、文明史研究和史學比較研究等歷史重大領域上進行大量的深入研究，撰寫了70餘篇學術論文。這些著述對中國歷代學子和史學工作者產生了相當深遠的學術影響。

朱寰嚴謹的治學授業與謙遜淡泊的為人處事，形成了獨特的「三為」之道，即為人、為學、為師之道。他將為國育才視為神聖使命，1995年曾榮獲「全國優秀教師」獎章。2019年，榮獲東北師範大學歷史文化學院首屆「歷史學終生成就獎」；2020年，被評為「吉林好人‧最美教師」。

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