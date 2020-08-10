四川醫科實習生偷麻醉藥 害女友吸食過量亡

四川省南充市川北醫學院一名大五男生，利用醫院實習的機會，從手術室偷取麻醉藥，和同屬該校麻醉學專業的女友一起吸食，導致女友吸食過量死亡。知情人士稱，涉事男生已被開除學籍，並於幾日前被檢方批捕。

香港01報導，川北醫學院宣傳部負責人9日證實事件，稱「家屬和學校已經協商解決好了」，但校方目前不掌握案件調查進展。

據報導，今年1月1日川北醫學院校內通報，麻醉學系2016級孟姓女學生，在順慶校區第11幢教職工宿舍房間內死亡。據知情者透露，孟女的男友韓姓男子是川北醫學院大五麻醉學生，案發時在川北醫學院附屬醫院實習，從醫院手術室偷出麻醉品，帶回租屋與女友共同吸食，導致孟女吸食過量死亡。

知情人士還表示，韓男曾將吸食的照片發布在朋友圈，而涉案麻醉品是一種全身麻醉藥，吸食該麻醉品會帶來腦袋昏沉、微醺的感覺，還會讓人傻笑、開心，出現重影、眩暈等幻覺。

健康時報報導，據中國「麻醉藥品管理辦法」規定，麻醉藥品只限用於醫療、教學和科研需要。使用麻醉藥品的醫務人員必須具有醫師以上專業技術職務並經考核能正確使用麻醉藥品。

由於麻醉藥品連續使用後易產生身體依賴性、能成癮癖，解放軍總醫院麻醉手術中心主任、中國醫師協會麻醉學醫師分會會長米衛東主任曾在表示，「手術過程中，幾乎所有全麻藥物（靜脈麻醉藥和吸入麻醉藥）均有不同程度的呼吸抑制，可使患者呼吸幅度、頻率降低甚至於停止。為麻醉誘導和手術實施而使用的肌肉鬆弛藥，更是可以完全使呼吸停止。」