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名牌「小髒鞋」洗太乾淨 杭州女怒索賠：它失去靈魂

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電

杭州蕭山有名女子把價值5800多元人民幣（約832.2美元）的名牌鞋送洗，沒想到乾洗店清理後，女子卻不滿鞋子被洗得太乾淨，「沒有靈魂」了，反要求店家賠償。

浙江電視台報導，義大利名牌GUCCI推出的一款仿舊球鞋，因皮革部分特別做出刷舊痕跡，即便是新鞋，鞋底、鞋面，甚至鞋帶，都帶了點黑灰色，看起來就像穿了一段時間，又被稱為「小髒鞋」。楊女日前將小髒鞋拿到附近一家洗衣店清洗，但當她取鞋的時候發現鞋子不太對勁。

楊女向記者表示，「髒」才是這款鞋子的精髓所在，但乾洗店把鞋洗得太乾淨，完全失去了「靈魂」。她說，「洗鞋是因為有些地方有點污漬、油漬，跟上面的一點點灰塵，只想讓店家幫我清理一下就可以了。」雖然洗鞋費用不貴，但業者把「小髒鞋」的特色全部洗沒了，她覺得洗衣店該賠2900元人民幣的折舊費。

據報導，洗衣店店員表示，顧客來洗鞋子的時候，確實提前說明過鞋子的特質就是「髒」，但並沒說哪些部位不用洗，且他們以單獨手洗清理，操作上沒有問題，願意賠償1000元。店員表示，「鞋子本身有做舊效果，再加上顧客穿了一段時間，自然折舊，到底多少是效果，多少是真的髒東西，很難判斷」。

Gucci

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