青海掩護盜礦 他升官剛滿月…被免職

他還欠我一個擁抱。這個抱，我想了好多好多年...」中國發生於90年代的張玉環殺人案，被指控殺害兩名男童的江西省村民張玉環，經過26年多的冤獄申訴，終於在今年8月4日改判無罪、平反成功。長年來替張申冤奔走的前妻宋小女，歷經反覆無望的上訪求援、從診斷出癌症到迫於生計改嫁他人，始終沒有放棄洗刷張玉環的冤屈，最後成功換回了一家團圓。宋小女的磨難與堅忍，隨後也在許多媒體的專訪曝光後，成為中國社群網路的焦點熱搜；然而張玉環平安回家之後，該要如何追究當年的冤獄責任？能追溯到多少人？是在感動團員故事之後，遺留下諸多疑惑的正義問題。

2020-08-10 08:30