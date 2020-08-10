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被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

青海掩護盜礦 他升官剛滿月…被免職

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電

青海「隱形首富」馬少偉非法採礦案使多名官員被免職調查，其中，海西州委常委梁彥國，從提任正廳到被免職，擔任新職務才剛滿一個月就落馬。

澎湃新聞報導，青海省委組織部今年6月發布的任前公示顯示，梁彥國，男，漢族，1964年1月生，中共黨員，大學學歷，時任中共海西州委常委、副州長，柴達木循環經濟試驗區管委會副主任，擬提任正廳級領導幹部。

根據青海省召開的木里礦區非法開採調查情況第二場新聞發布會公布的資料，正廳級的梁彥國身兼多職，時任海西蒙古族藏族自治州委常委、常務副州長、柴達木循環經濟試驗區管委會副主任，現任海西州委常委、柴達木循環經濟試驗區黨工委常務副書記、管委會常務副主任。

據青海省人民政府7月6日形成的職務任免通知，從提任正廳到被免職，梁彥國任新職才剛滿月。

另一位被免職的副廳級官員李永平，職稱同樣不少，據公開資料，李永平擔任海西州人民政府黨組成員、柴達木循環經濟試驗區黨工委委員、管委會專職副主任兼木里煤田管理局局長。

微信公號「青海日報」消息，新聞發布會中稱，梁彥國、李永平在興青公司涉及非法開採問題上，監管失職失責，負有主要領導責任。海西州紀委監委也同步啟動調查工作。其中，3名負有責任的領導幹部已被海西州委免職，接受組織調查。

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