轟動中國的前妻情

世界日報 / 記者清棠／綜合報導

被控殺害兩名男童的張玉環，在9778天的冤獄羈押後，終獲無罪釋放。他的一生，經歷了家人不離不棄的大愛，以及被刑求羅織罪名的大惡。

發生於90年代的張玉環殺人案，近日隨著張玉環被無罪釋放，成為中國輿論的熱門話題。但和以往類似事件不同的是，媒體和社群網絡關注的焦點鮮少放在張玉環坐了26年的冤獄該如何究責，而是聚焦在張玉環前妻宋小女對他的有情有義。

分離 結婚5年育兩子

在江西省南昌市張家村做木工的張玉環，1988年和宋小女結婚並育有二子，但兩人只一起過了大約5年的婚姻生活，就因為1993年10月25日發生的一起張家村殺人事件被迫分開。

當時，兩名各是6歲和4歲的男童遭人殺害棄屍於村裡的下馬塘水庫內，警方鎖定時年26歲的被害男童鄰居張玉環涉重嫌，理由是張玉環「神情緊張，不停地兩手搓擦，手背部還有幾道傷痕，回答警方提問時也支支吾吾、不清不楚」。三天後，村裡的大隊書記突然請張玉環到家裡吃飯，張玉環途中被埋伏的公安拖上警車，開始了他的冤獄人生。

這起案件的辦案速度之快，同年11月3日和4日，警方就稱已製作出張玉環坦承犯罪的兩份供述。1995年1月，南昌市中院一審判處張玉環死刑，緩刑兩年。1995年3月，江西省高院二審認事實不清、證據不足，撤銷原審判決並發回重審。2001年11月，南昌市中院再次依故意殺人罪判張玉環死刑，緩刑兩年。2001年11月，江西省高院維持原判。張玉環入獄。

伸冤 申訴信一寫18年

但張玉環真的承認自己殺了兩名男童嗎？儘管在警方的筆錄上，他是認罪的，但在獄中的他，堅持自己是無辜的，哥哥張民強也一度懷疑，最後相信了弟弟，每次探監就帶上至少50個信封和郵票，兄弟兩人每周都給相關部門寫申訴信喊冤，一寫就是18年。

不過，兄弟兩人寄出的近千封信件全都石沉大海，直到2008年，最高人民檢察院控告檢察廳回覆，已將信件轉江西省高級人民法院處理。讓張玉環的清白現出了一道曙光。

期間，飽受煎熬的還有張玉環當時的妻子宋小女。宋小女回憶起1993年丈夫被警方帶走那天，她帶著3歲和4歲的兒子，眼睜睜的看著丈夫被民警帶走，從此沒再回家的場景，心仍像被撕裂一般。她相信丈夫不可能對兩個孩子下毒手，「無論別人怎麼說，我從來沒有懷疑過他的清白」。

宋小女18歲時嫁給張玉環，張玉環疼惜她，平時沒要她分擔農活，但面對家中經濟支柱頓失，她必須扛下撫養兩個兒子的重任。1994年，她將兒子留給家人照顧，去深圳打工當服務員，因不識字改做洗碗。同事對她說「妳老公是殺人犯」，讓她決心回南昌工作並幫丈夫申冤，為了寫申訴信，她靠著自己查字典，從大字不識一個到能獨力寫完一封信。

改嫁 經濟負擔成推力

三年過去了，丈夫的案子沒有進展，她卻被檢查出腫瘤，必須動手術，考量到身體、經濟的狀況和兩個兒子的未來，她選擇了改嫁，並對現任丈夫提出對兩個孩子好、不能阻攔她去見張玉環、每年都要去看張玉環的母親三個條件，現任丈夫都答應了。改嫁到福建後，她說，自己始終沒有放棄替張玉環伸冤。「我相信他沒有犯罪，也念著他以前對我的好...我心甘情願去幫他」。

此時，正在「服刑」的張玉環，除了要承受妻子改嫁的心傷，還有腦海中揮之不去、當年員警對他屈打成招的痛楚。每回的庭審，每次寄出一封申訴信，他都會重申自己的有罪口供是受刑訊逼供做出來的，但一直未獲採納，加上沒有律師願意承接他的案子，讓他曾數度在獄中絕望自殘。

張玉環說，在進賢縣看守所期間，他並未承認殺人，偵查人員後來將他提訊到進賢縣長山宴鄉派出所和雲橋派出所，對他殘酷刑訊，逼他認罪。他記得，1993年11月3日，偵查人員牽來兩條狼狗要他招，否則就放狗吃了他，他拒絕認罪，民警就揮手叫來一隻狼狗，將他的大腿咬得鮮血直流，他在面臨生命安全的威脅下，不得不承認殺害兩名男童。

逼供 警狠放狼狗咬人

2017年，在一位媒體人的引介下，律師王飛、尚滿慶接下了張玉環的案子。王飛說，他聽張玉環回憶起這段狼狗審訊的往事，難以置信張玉環曾受過這樣的酷刑。張玉環曾向法官展示過大腿的疤痕，也一一報出了刑訊者的名字，分別是付某文、吳某才、周某、袁某華、周某華，支某華，付某選、胡某芳。還有幾個不知道名字，甚至當庭發誓如果自己說假話，全家死光。

張玉環的代理律師在閱卷中也發現，警方製作的兩份有罪供述存在大量矛盾，包括在殺人地點、作案工具和作案順序上都有差異，其中，關鍵物證麻繩，警方在張玉環家穀倉提取到的紅頭繩麻繩長度不符，且沒有血跡、皮膚組織等；也沒有證據證明被害人手指甲中存有張玉環的血液、皮膚等生物樣本，造成張玉環手背的傷痕。對於手傷，張玉環堅稱是曬穀子時碰傷的。

律師提出相關疑點後，2019年3月，江西省高院決定組成合議庭再審張玉環案。2018年，江西高級人民法院對張玉環案立案復查，今年7月再審，法官認定當初的犯罪證據不足、口供真實性存疑，8月4日改判無罪，釋放張玉環。

53歲的張玉環終於回家。年邁老母和兩個兒子的擁抱，讓張玉環激動地淚流滿面。前妻宋小女也趕來，激動到一度昏倒。兩人並未擁抱，只是握手，宋小女事後說，「現在我和張玉環是家人、最親的人，握手也挺好的」。

典範 前妻現任丈夫受矚

宋小女在接受媒體訪問時，還說了讓網友們感動的這句話：「「1993年，張玉環給我留下了兩個兒子，一個三歲、一個四歲。現在張玉環回來了，我要給他完完整整的八個人——31歲的小兒子、32歲的大兒子，兩個兒媳婦，三個孫子。我希望張玉環可以好好珍惜這八個人」。

宋小女的專訪不斷在媒體上曝光，宋小女頓時成了社群平台的熱搜關鍵字，有網友形容她堅忍不拔、真性情、為夫伸冤，是中國婦女的典範；有網友則認為，如果真難忘記張玉環的好，為什麼會改嫁？還要現任丈夫忍受她心裡不時會想著前夫，這樣對現任丈夫公平嗎？不少網友留言表示佩服至今未現身的宋小女的現任丈夫，稱他才應是最該被感謝的「局外人」。

就在網友論戰不休之際，回到家的張玉環低調的說，他理解宋小女當年一個女人帶著兩個兒子，必須改嫁的決定，也感激前妻照顧母親；他說自己對不起家人，謝謝家人相信他，希望以後盡好一個當兒子和父親的責任，在農村裡種種田，適應做一個會開冰箱、會用手機的「現代人」，過樸實的日子。

雖然江西司法單位已向張玉環致歉，張玉環仍難忘記自己的一生幾乎斷送在幾個當年刑求他的民警身上，「26年來的痛苦與折磨，不是一句道歉就能解決的。搞得我妻離子散、一無所有。我要求司法機關追究刑訊逼供人員的刑責」。

張玉環沉冤昭雪，讓網友見證了兩對中國平凡夫妻不平凡的有情有義，一個是張玉環和宋小女，另一個是宋小女和她的現任丈夫，還有張家人的苦盡甘來。但當年涉及一手造成這件冤案的人，至今未受到懲罰，如何讓正義得以伸張，不再出現更多的張玉環，究責才正要開始。

殺人

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