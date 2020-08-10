大熊貓國家公園 綿竹管理總站掛牌

大陸大熊貓國家公園綿竹管理總站，8月6日在德陽綿竹市掛牌成立。該站主要負責大熊貓國家公園日常巡護、資源管理、生態保護、專案建設等工作，確保管護不脫節、不斷檔，進一步推動大熊貓國家公園體制改革試點在綿竹的各項工作落地落實。

據悉，大熊貓國家公園是以保護大熊貓為主要目的、實現自然資源科學保護和合理利用的特定陸地區域，包括核心保護區、生態修復區、科普遊憩區、傳統利用區4個功能分區。其中核心保護區覆蓋現有的67個大熊貓自然保護區，涉及大熊貓及區內8000多種野生動植物。

大熊貓國家公園面積為27134平方公里，劃分為四川省岷山片區、邛崍山-大相嶺片區，陝西省秦嶺片區和甘肅省白水江片區。其中，四川德陽劃入大熊貓國家公園的面積為595平方公里，包括綿竹劃入的385平方公里。

2019年9月，大熊貓國家公園創新示範區項目落地綿竹。經過調查，綿竹境內目前約有5隻野生大熊貓。2019年4月，紅外相機監測拍攝到了野生大熊貓活動影像，這是德陽境內首次發現野生大熊貓。今年5月，當地再次成功拍攝到野生大熊貓。這些視頻和圖片，不但為加強大熊貓及其棲息地保護提供了依據，也證明綿竹生態環境良好，是大熊貓的優良棲息地。