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青海網紅公路 遊客駐足路中取景拿命拍照

世界日報 / 中國新聞組╱北京9日電

青海省格爾木市的315國道部分路段連綿起伏的U型公路令許多遊客駐足，並在公路中間拍照，成了「網紅公路」，甚至有當地導遊將此地列為必去景點，帶遊客打卡拍照。但自2018年至今，卻也因拍照就發生了八起交通事故。

北青網報導，從青海交警總隊資料，自2018年至今，315國道上因為拍照就發生了八起交通事故。為此，當地交警採取了加強巡邏管控力度，在景點及違法地點設置警示牌等措施。儘管如此，網紅公路遊客「拿命拍照」的冒險行為仍時有發生。

據報導，青海最著名的網紅公路莫過於從德令哈至茫崖的「315國道」，柏油路綿延數百公里穿越戈壁無人區，公路隨地勢起伏。在一些短視頻平台上，很多遊客紛紛上傳在此處打卡拍攝的照片視頻，視頻中，遊客們或站、或坐、或躺、或跳地拍照，全然不顧來往車輛。

事實上，315國道來往車輛很多，近日，一段私家車主行車記錄儀記錄就拍攝到一段令人揪心的畫面。該車主正常行駛在315國道上，車速較快，突然前方出現四五個站在馬路中間拍照的年輕人，幸好這位車主車及時才未釀成慘禍。

2019年，媒體曾報道過青海網紅公路打卡存安全隱患一事，青海交警部門也曾多次發布提醒，勸導遊客不要在公路上拍照。但違反交通法拍照的現象仍屢禁不止。打卡網紅公路仍是不少旅行團和當地導遊的保留項目，他們在交警加強巡邏後，帶遊客拍公路照片，不僅躲汽車還得躲交警。

雖然公路拍照本身極具安全風險，但很多當地導遊還是會在不同道路上設置這樣的項目。「畢竟有很多遊客喜歡拍攝這樣的照片，我們還是會保留的。」

青海交警總隊統計，自2018年至今，315國道上因為拍照就發生了八起交通事故。今年以來這條道路上更是每天都有違法行為發生，基本上平均每天30起左右，多的時候可達百起。

國道 網紅 導遊

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