河北12歲女童遭綁架殺害伏屍粟米田 嫌犯攜百萬元贖金潛逃終落網

河北任丘市麻家務鎮近日發生一宗綁架殺人案，12歲女童趙某婷在周二（4日）遭人綁架，警方其後在周四（6日）下午，在一處粟米地發現趙某婷的屍體，嫌犯則帶同100萬元（約新台幣422萬）贖金逃亡。據警方在周六（8日）的最新通報，嫌犯已被抓獲歸案，案件正在進一步偵辦中。

據警方此前在周三（5日）發布的通告，麻家務鎮發生一宗「重大刑事案件」，為此要廣泛徵集線索，「請廣大群眾及時對自家田間地頭和機井、廢棄房屋、坑塘、溝渠展開一次全面的搜索，查看是否有手機、粉色電動自行車及女孩（趙某婷）蹤跡」。

警方同時要求對自8月3日以來，若有撿獲粉色黑馬牌電動單車，也要立即向公安機關報告，會就此提供1萬元人民幣（約新台幣42282元）的獎勵，提供直接線索破獲案件或抓獲疑犯更會有5萬元（約新台幣21萬）獎勵。警方也表明，故意隱匿不報會被依法追究法律責任。

警方曾針對案件發布懸賞通告。圖／微博

紅星新聞報道，警方所指的「重大刑事案件」，實際上是一宗綁架案。趙某婷遭人綁架，對方索要100萬元贖金，並且不准報警。經多次交涉後，趙某婷父親在周三凌晨按要求送去贖金。隨後在周四上午，警方在一片玉米地中發現趙某婷的屍體。

警方在最新的通報中則稱，該宗綁架殺人案發生在周二凌晨，警方在案發後迅速成立專案組，全力展開偵查工作。

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文章授權轉載自《香港01》