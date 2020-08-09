聽新聞
test
0:00 / 0:00
河北12歲女童遭綁架殺害伏屍粟米田 嫌犯攜百萬元贖金潛逃終落網
河北任丘市麻家務鎮近日發生一宗綁架殺人案，12歲女童趙某婷在周二（4日）遭人綁架，警方其後在周四（6日）下午，在一處粟米地發現趙某婷的屍體，嫌犯則帶同100萬元（約新台幣422萬）贖金逃亡。據警方在周六（8日）的最新通報，嫌犯已被抓獲歸案，案件正在進一步偵辦中。
據警方此前在周三（5日）發布的通告，麻家務鎮發生一宗「重大刑事案件」，為此要廣泛徵集線索，「請廣大群眾及時對自家田間地頭和機井、廢棄房屋、坑塘、溝渠展開一次全面的搜索，查看是否有手機、粉色電動自行車及女孩（趙某婷）蹤跡」。
警方同時要求對自8月3日以來，若有撿獲粉色黑馬牌電動單車，也要立即向公安機關報告，會就此提供1萬元人民幣（約新台幣42282元）的獎勵，提供直接線索破獲案件或抓獲疑犯更會有5萬元（約新台幣21萬）獎勵。警方也表明，故意隱匿不報會被依法追究法律責任。
紅星新聞報道，警方所指的「重大刑事案件」，實際上是一宗綁架案。趙某婷遭人綁架，對方索要100萬元贖金，並且不准報警。經多次交涉後，趙某婷父親在周三凌晨按要求送去贖金。隨後在周四上午，警方在一片玉米地中發現趙某婷的屍體。
警方在最新的通報中則稱，該宗綁架殺人案發生在周二凌晨，警方在案發後迅速成立專案組，全力展開偵查工作。
延伸閱讀：
深圳航空客機2分鐘內急降近6千米曾發緊急代碼 官方：機械故障
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言