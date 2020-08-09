河北12歲童遭擄 百萬贖金被拿走人被撕票

河北日前發生12歲女孩被綁架撕票案，百萬贖金被拿走，目前犯罪嫌疑人已被抓獲。

紅星新聞報導，河北省任丘市麻家務（也作麻家塢）鎮4日凌晨發生一起綁架案，12歲女孩婷婷從家中被人帶走。6日上午9時許，婷婷的遺體在村裡一片玉米地中被發現。劫匪帶走百萬贖金。隨後，任丘警方全力緝捕犯罪嫌疑人，並懸賞人民幣5萬元徵集線索。

案發時，趙先生正在廣東東莞出差。4日凌晨3時57分，熟睡中的他被一陣鈴聲吵醒，一看「是婷婷打來的」便接了電話，沒想到對方說「趙先生，我已經把你女兒綁架了，現金一百萬，明天我到你家裡去取，不許報警……」當時，趙先生還以為女兒跟他開玩笑，「下了變聲軟件這麼說，我就掐斷了」。這段通話時長1分23秒，疑犯多次強調，「已經把你女兒綁架了」，還威脅趙先生不許報警。

掛斷電話後，趙先生越想越覺得不對勁。4時01分，他給妻子會女士撥打了電話，讓其去看看女兒在不在臥室。會女士發現斜對面女兒臥室門開著、客廳紗窗門也開著，女兒不在房間；院子的小門也開著，自家一輛舊的電動車倒在院門口左側，新買的粉色黑馬牌電動自行車不見了。

5日凌晨2時左右，按照警方部署，趙先生聽從疑犯的話，將百萬贖金裝進紙箱，放在離家一公里的一處馬路中央。但直至5日上午9時30分，仍不見疑犯還人的消息，撥打女兒手機也關機。同日，任丘警方發布通告徵集線索。

家屬疑熟人作案

6日上午9時許，婷婷的遺體在村裡一處玉米地中被發現。趙先生夫婦說，他們迫切希望警方盡快抓獲犯罪嫌疑人，「還女兒一個公道」。

趙先生懷疑，此次綁架事件是熟人作案，「對我家環境特別熟悉」。他透露，警方偵查期間未發現院牆和屋頂上有攀爬痕跡。