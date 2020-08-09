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四川女在菲律賓失聯 前夫疑現任殺了她

世界日報 / 中國新聞組／北京9日電

28歲的四川青神縣人周恆在菲律賓馬尼拉務工，從今年5月25日至今失聯。她的前夫李傑懷疑她已經遇害，而且與「現任男友」有關。

紅星新聞報導，有人猜測周恆是否捲走當地公司錢款後跑了。李傑表示不太可能。她的母親江翠蘭也說，女兒是一個很踏實的人，不會去做這些事情。

不過，江翠蘭說，周恆失聯當天早上在視頻裡說，她領了6000元工資，準備去兌換成人民幣，給她打錢過來。江翠蘭問，疫情期間，你們公司還給你發這麼多工資嗎？周恆說是公司發的。

李傑說，在菲律賓期間，周恆和同在菲律賓的成都男子王某交往並懷孕。前妻失聯後，他與江翠蘭一起到成都找過王某父親詢問相關事宜。王某家人說周恆有可能得罪了博彩公司的老闆，被綁架了。

李傑分析，周恆的失聯與她的現「男友」有關，很大可能已經遇害。李傑稱，他打聽到，周恆在和王某戀愛關係解除後，又在菲律賓交了一個20多歲的「男友」，廣東人，和周恆是同行，一起做機票的。之後，李傑經朋友幫忙，通過微信聯繫上這位男子，男子卻告訴李傑朋友，他不是周恆的男友，和周恆只是業務朋友。

另外，這名男子告訴李傑，周恆去了菲律賓奎松市，5月15日之後，周恆再也沒來馬尼拉找過他。李傑推測，周恆有很大可能已經遇害，「在我這麼多天的了解中，最大的可能就是她『男友』幹的。」李傑說，「原因肯定是利益，不會是一點點的小矛盾。」

菲律賓 馬尼拉 微信

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