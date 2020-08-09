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中國「強國夢」桌遊 要懂黨政知識才能得到勝利
新華書店近日推出一款桌遊「強國夢」，不但有版圖、卡牌等傳統要素，同時加入了中共黨政知識問答，正能量、人才要素，透過「發展卡」與「綱要卡」提升「現代化指數」、「文化指數」及「幸福指數」，最終幸福指數最高的參與者將獲得勝利。
根據相關遊戲網站介紹，桌遊「強國夢」由新華書店總店出品，新華維邦文化資產管理有限責任公司聯合多家桌遊公司共同打造，8月1日起在新華書店網上商城等多個電商平台開始預售。
在遊戲簡介裡，特別強調這是「一款傳播學習習近平新時代中國特色社會主義思想的文創桌遊產品」，通過打造互動式的文化體驗場景，以趣味答題的形式，讓參與者能夠更好地理解掌握政治理論知識的豐富內涵，增強「四個自信」。
香港01報導，這款遊戲採用積分競技的方式進行，相較於傳統回合製卡牌玩法來說，策略元素得到了更顯性化的提升。
玩家在開始遊戲前，不但要積累黨政知識提高答題正確率，而且還需合理地考慮策略排布、卡牌序列，選擇合適的組合及搭配，增強自身的發展優勢。
在遊戲中，玩家的每次行動都會積攢一定的現代化指數、文化指數和幸福指數。「發展卡」、「問題卡」、「綱要卡」則用於遊戲整體布局、發展行動、答題積分。遊戲共分為五個階段，最終幸福指數最高的參與者將獲得勝利。
對於桌遊「強國夢」，有網友認為，值此中美關係愈趨緊張之際，新華書店設計的強國遊戲此時預售，有助於凝聚國民同仇敵愾的氛圍，不少人為了玩這款遊戲，已開始上網搜尋了中國國家主席習近平曾談及強國、強軍的談話內容；不過有網友說，如果真要讓玩家對「強國」感同身受，中國此時應對美國的種種挑釁具體反擊，而不是只打文字戰，否則強國遊戲玩得再好，就只是一個遊戲大夢。
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