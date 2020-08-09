快訊

直播／日本前首相團抵台 晉見蔡總統

美部長明簽備忘錄「限採訪人數」 陳時中：不要害我也隔離14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國「強國夢」桌遊 要懂黨政知識才能得到勝利

世界日報 / 中國新聞組／北京9日電
在「強國夢」桌遊中，玩家需要回答黨政知識，每次行動都會累積一定的「現代化指數」、「文化指數」和「幸福指數」。取自微博
在「強國夢」桌遊中，玩家需要回答黨政知識，每次行動都會累積一定的「現代化指數」、「文化指數」和「幸福指數」。取自微博

新華書店近日推出一款桌遊「強國夢」，不但有版圖、卡牌等傳統要素，同時加入了中共黨政知識問答，正能量、人才要素，透過「發展卡」與「綱要卡」提升「現代化指數」、「文化指數」及「幸福指數」，最終幸福指數最高的參與者將獲得勝利。

根據相關遊戲網站介紹，桌遊「強國夢」由新華書店總店出品，新華維邦文化資產管理有限責任公司聯合多家桌遊公司共同打造，8月1日起在新華書店網上商城等多個電商平台開始預售。

在遊戲簡介裡，特別強調這是「一款傳播學習習近平新時代中國特色社會主義思想的文創桌遊產品」，通過打造互動式的文化體驗場景，以趣味答題的形式，讓參與者能夠更好地理解掌握政治理論知識的豐富內涵，增強「四個自信」。

香港01報導，這款遊戲採用積分競技的方式進行，相較於傳統回合製卡牌玩法來說，策略元素得到了更顯性化的提升。

玩家在開始遊戲前，不但要積累黨政知識提高答題正確率，而且還需合理地考慮策略排布、卡牌序列，選擇合適的組合及搭配，增強自身的發展優勢。

在遊戲中，玩家的每次行動都會積攢一定的現代化指數、文化指數和幸福指數。「發展卡」、「問題卡」、「綱要卡」則用於遊戲整體布局、發展行動、答題積分。遊戲共分為五個階段，最終幸福指數最高的參與者將獲得勝利。

對於桌遊「強國夢」，有網友認為，值此中美關係愈趨緊張之際，新華書店設計的強國遊戲此時預售，有助於凝聚國民同仇敵愾的氛圍，不少人為了玩這款遊戲，已開始上網搜尋了中國國家主席習近平曾談及強國、強軍的談話內容；不過有網友說，如果真要讓玩家對「強國」感同身受，中國此時應對美國的種種挑釁具體反擊，而不是只打文字戰，否則強國遊戲玩得再好，就只是一個遊戲大夢。

在「強國夢」桌遊中，玩家需要回答黨政知識，每次行動都會累積一定的「現代化指數」、「文化指數」和「幸福指數」。取自微博
在「強國夢」桌遊中，玩家需要回答黨政知識，每次行動都會累積一定的「現代化指數」、「文化指數」和「幸福指數」。取自微博

桌遊 習近平

延伸閱讀

青少年菸害防治宣導 桃園推桌遊及虛擬實境遊戲

冷眼集／黨政媒一家親 綠結構性壟斷

多采世界Fun手寫 竹警作文營融入桌遊快樂學習

刑事局推詐騙防衛隊桌遊 助長者防詐

相關新聞

中國「強國夢」桌遊 要懂黨政知識才能得到勝利

新華書店近日推出一款桌遊「強國夢」，不但有版圖、卡牌等傳統要素，同時加入了中共黨政知識問答，正能量、人才要素，透過「發展卡」與「綱要卡」提升「現代化指數」、「文化指數」及「幸福指數」，最終幸福指數最高的參與者將獲得勝利。

河北12歲童遭擄 百萬贖金被拿走人被撕票

河北日前發生12歲女孩被綁架撕票案，百萬贖金被拿走，目前犯罪嫌疑人已被抓獲。

四川女在菲律賓失聯 前夫疑現任殺了她

28歲的四川青神縣人周恆在菲律賓馬尼拉務工，從今年5月25日至今失聯。她的前夫李傑懷疑她已經遇害，而且與「現任男友」有關。

洪水來攪局 中國豬肉供不應求再漲價

中國豬肉價格才因疫情趨緩逐步下降，6、7月的長江洪水再度推高豬肉價格。中國豬肉價格7月漲至每公斤人民幣57.22元（約新...

西安明秦王府城牆倒塌 官方稱只是保護牆

陸媒8日上午報導，超過600年歷史、位於陝西省西安的明秦王府城牆因連日大雨所致，突然倒塌。官方稍晚透過專家說法澄清，此次...

深圳航空客機起飛後高度驟降5500公尺 原因調查中

8月9日7時57分，深圳航空ZH9209客機發出7700緊急代碼，並隨之返航。在此之前，該客機曾在兩分鐘內發生高度驟降情...

香港將軍澳昨晚有人聚集 24人涉違限聚令

香港警方昨晚於將軍澳尚德邨，以涉嫌違反「限聚令」及「口罩令」，向26人發出定額罰款告票，當中包括16名身穿反光衣的人士。

為冤獄夫奔走27年 「中國好前妻」被質疑垂涎2960萬國賠

被羈押9778天的張玉環日前被宣判無罪後回到江西老家，一路不離不棄的前妻宋小女又哭又笑的模樣，在網上被群眾拿放大鏡檢視。有人說「兩個老公」的她動機不純，肯定是為了700萬（約100萬美元）國賠而來。但也有網友肯定她有情有義，「這麼多年的苦難都沒有倒下」。對此，宋小女當著律師的面表示：「來日張玉環拿到賠償，我不會要一分錢。」

西安600年歷史明秦王府城牆 8日上午突然坍塌

受近日連續降雨影響，位於陝西省西安市的明秦王府城牆遺址，8日上午9時27分突然坍塌，現場一輛公交車、三輛私家車受損，另有...

舉報亂倒渣土 1家4口被砍 2歲兒被砍到「腮腺外露」

湖南省邵陽市一名陳姓婦人因舉報鄰居亂倒建築垃圾，遭到對方報復攻擊，陳女一家四口都被砍傷，就連年紀最小的2歲兒子都被歹徒毀容、腮腺外露，目前仍在醫院治療。犯案的顏某則已移送起訴。

捐了265億片口罩 網嘆：美對中卻更不友善

外交部發言人汪文斌7日在例行記者會上回答問題時表示，截至8月2日，中國累計向美方提供口罩265億片、防護服3.3億件、護目鏡3100萬副、外科手套6.1億雙、呼吸機1.15萬台。對此，有網友感嘆道：「就算提供了這麼多，美國還是對中國愈來愈不友善。」

上海大學「盲盒」通知錄取 掀收集潮

各地大學開始向新生派送錄取通知書，各大學也展現創意，設計出五花八門的通知書讓新生們彷彿在拆「盲盒」，期待未來的學校會寄出怎樣的通知給自己。上海大學今年的通知書就是盒裝，裡面有明信片和專屬U盤和還有隨機分配的紀念版校徽盲盒，共有9款校徽、3個色系可讓學生收集並在開學時兌換禮物，引起網民熱議。

熱門新聞

為冤獄夫奔走27年 「中國好前妻」被質疑垂涎2960萬國賠

自行研發晶片 雷軍：小米遇到巨大困難

印媒：4萬解放軍接近中印邊境 印擬射衛星監視

富士康、立訊兩對手同一天登陸媒 比拚在陸投資不手軟

深圳航空客機起飛後高度驟降5500公尺 原因調查中

陸官媒連發三文為雙城論壇按讚 拉抬柯P兩岸話語權？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。