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深圳航空客機起飛後高度驟降5500公尺 原因調查中
8月9日7時57分，深圳航空ZH9209客機發出7700緊急代碼，並隨之返航。在此之前，該客機曾在兩分鐘內發生高度驟降情況，從9297公尺下降至3733公尺。
據央視新聞，該航班計劃從深圳飛往西安。在8月9日7時32分從深圳寶安機場起飛約25分鐘後，出現高度驟降情況。隨後航班開始返航，應答機代碼也從7700轉為普通代碼，表明飛機緊急情況已獲控制，機組人員可正常操縱飛機降落。
報導指，這個航班在早上9時13分已平安返航深圳寶安國際機場，返航途中由機組人員正常控制飛機，落地後機組人員及乘客均無人員受傷，深圳航空後續將安排其他航班輸運旅客。事故原因還在進一步調查當中。
據了解，7700為客機應答機代碼，當客機遇緊急情況時會對外發送該代碼，以供空管人員特別對待。深圳航空ZH9209客機，選用的是空中客車公司的A330型客機，機齡2.3年。
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