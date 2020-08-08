為冤獄夫奔走27年 「中國好前妻」被質疑垂涎2960萬國賠

被羈押9778天的張玉環日前被宣判無罪後回到江西老家，一路不離不棄的前妻宋小女又哭又笑的模樣，在網上被群眾拿放大鏡檢視。有人說「兩個老公」的她動機不純，肯定是為了人民幣700萬（約新台幣2960萬元）的國賠而來。但也有網友肯定她有情有義，「這麼多年的苦難都沒有倒下」。對此，宋小女當著律師的面表示：「來日張玉環拿到賠償，我不會要一分錢。」

綜合媒體報導，1993年，張玉環被警方鎖定為殺童案的犯罪嫌疑人，兩年後被法院判為死緩，整個家庭一夜之間破碎。年僅23歲的宋小女只能四處寄居。宋小女的三個哥哥輪流贍養父親，她就帶著兩個孩子跟父親住在哥哥家。

四處寄居的生活讓宋小女難以忍受，她把兩個兒子分別留在婆婆和父親家，自己去深圳，一邊打工一邊為丈夫申訴、上訪。

1996年，宋小女查出子宮肌瘤，1999年，她帶著孩子跟隨現任丈夫改嫁福建。現任丈夫同意宋小女的要求：要對兒子好、不能阻止她去看張玉環及他的母親。

改嫁前夕，她去見了張玉環，向張玉環坦白現狀，「他問我，你為什麼要找男的？你不要找，我是冤枉的，你要等我。」張玉環再三向宋小女證明自己的清白，兩個人都哭了，宋小女說：「我知道你是冤枉的，但我沒有辦法，我的壓力太大了。」

2011年，宋小女罹患宮頸癌病情惡化，術中膀胱被刮破，漏尿嚴重，這讓她一心求死。現任丈夫鼓勵她與張玉環會面後，她才又重燃生活的希望，「我怕什麼？破了膀胱我補了就好了」。

報導指出，27年裡，宋小女僅見過張玉環七、八次。但她始終沒有停止申訴。她文化不高，只能一邊查字典一邊寫信，眼淚把信打濕了，又重頭再寫。一個部門一個部門去拜訪，一年一年地熬，終於等回了曾經的丈夫。宋小女說「我要給他完完整整的八個人」，31歲的小兒子、32歲的大兒子、兩個兒媳婦、三個孫子，「誰也想像不出來，這麼多年究竟是怎樣過來的」。

這些天，宋小女為夫伸冤的故事經媒體連篇累牘的報導後，在網路空間裡廣為流傳。她被冠以「中國好前妻」「傲骨前妻」等標籤。質疑也隨之而來，有人說，她是為了在張玉環的國家賠償到位後「分一杯羹」而來的。

面對質疑，宋小女當著張玉環申訴代理律師程廣鑫的面表示，絕不拿半毛錢，這是宋小女人生的第三次抉擇，她已經想好了。