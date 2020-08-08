西安600年歷史明秦王府城牆 8日上午突然坍塌
受近日連續降雨影響，位於陝西省西安市的明秦王府城牆遺址，8日上午9時27分突然坍塌，現場一輛公交車、三輛私家車受損，另有四位民眾被坍塌時濺起的磚石擦傷，包括2名婦女、1名男子、1名兒童，傷者都已被就近送醫治療。
西安秦王府為明朝藩王府邸，位於目前西安市新城區新城廣場西側。明朝統一中國後，朱元璋於洪武三年（1374年）將次子朱樉封為秦王鎮守西安，並令修建西安城牆和秦王府。洪武九年（1380年）建成後，洪武十一年（1382年）朱樉正式赴西安就藩。
中新網報導，明秦王府城牆遺址屬於明秦王城一部分，城牆為內夯築，外築磚，2003年9月被陜西省人民政府列為第四批陜西省文物保護單位。明秦王府現存城牆遺跡中，南面城牆保存相對較好。8日坍塌的城牆位於新城廣場西南角，南新街北端西側。
報導稱，從牆體上坍塌下來的土方、磚塊覆蓋了周邊道路，並壓倒路樹，周邊已拉起警戒線，交警也在現場實行交通管制，挖掘機與消防人員正在進行土方清理。
坍塌事故發生後，西安相關部門立即趕赴現場進行勘察。專家初步研判，文物本體未受到破壞，文物部門也在現場展開搶險保護措施。
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