西安600年歷史明秦王府城牆 8日上午突然坍塌

雖然外面大風大雨，中國民間熱看特殊女性。早先被圍觀的「乘風破浪的姐姐」即大齡女藝人們，已打不起精神。近日圍繞高考選校，兩個小女孩引起爭議，有場跨界跨群大討論。但又一位極度平凡的底層女性，突然現身，蓋過一切，成點擊率最高的話題、感動人最多的人物，叫宋小女。

2020-08-07 19:11