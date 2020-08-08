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上海大學「盲盒」通知錄取 掀收集潮

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電

各地大學開始向新生派送錄取通知書，各大學也展現創意，設計出五花八門的通知書讓新生們彷彿在拆「盲盒」，期待未來的學校會寄出怎樣的通知給自己。上海大學今年的通知書就是盒裝，裡面有明信片和專屬U盤和還有隨機分配的紀念版校徽盲盒，共有9款校徽、3個色系可讓學生收集並在開學時兌換禮物，引起網民熱議。

據中國青年報微信公號報導，不讓上海大學專美於前，南京市東南大學今年的錄取通知書則會「唱歌」，只要學生打開封套，就會響起調寄《臨江仙》的校歌，並附有齊康院士所作的鋼筆畫、紀念卡片和郵票等禮物。

北京清華大學的錄取通知書是採用激光雕刻工藝，由30多件紙藝部件、上百個拼插結構組成的立體通知書，封封都是手工製作，每位新生拿到的都是獨一無二的紀念。信裡面也附有清華校長邱勇送給零字班新生的禮物：《鄉土中國》一書，也有入學須知、行李標籤等。

不只大學，稍早也有多所高校公布錄取通知書設計，有的藏有鮮花，有的贈送蓮花種子。

上海 海大

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