捐了265億片口罩 網嘆：美對中卻更不友善

外交部發言人汪文斌7日在例行記者會上回答問題時表示，截至8月2日，中國累計向美方提供口罩265億片、防護服3.3億件、護目鏡3100萬副、外科手套6.1億雙、呼吸機1.15萬台。對此，有網友感嘆道：「就算提供了這麼多，美國還是對中國愈來愈不友善。」

據觀察者網報導，美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）6日到訪上海，並提及中國運往美國的防疫物資拯救了很多生命，並指出希望進一步促進交流合作，共同克服疫情帶來的影響。

有記者就此事在7日記者會上向汪文斌提問看法，汪文斌回應稱：「流行性疾病不分國界和種族，是人類的共同敵人。團結合作是最有力的武器，挽救生命是最緊迫的任務。中方對美國國內疫情形勢感同身受，已向美方提供了大量防疫物資援助，為美方自華採購醫療物資提供便利和支持。」

汪文斌說：「我們希望美國早日戰勝疫情。同時，希望美國一小撮政客停止將疫情政治化、把病毒污名化，停止向中方『甩鍋』推責，同國際社會一道克服疫情帶來的影響。」

許多網友紛紛在新聞下方留言稱：「就算提供了這麼多，美國還是沒控制住疫情，不到4億人，用了那麼多口罩物資，也不知道怎麼用的」、「平均每個人都差不多100個了，我到現在都沒用到100個口罩」、「這個新聞的意思，是教人要有良心？」、「就算提供了這麼多，美國還是對中國愈來愈不友善」。