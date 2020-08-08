舉報亂倒渣土 1家4口被砍 2歲兒被砍到「腮腺外露」

湖南省邵陽市一名陳姓婦人因舉報鄰居亂倒建築垃圾，遭到對方報復攻擊，陳女一家四口都被砍傷，就連年紀最小的2歲兒子都被歹徒毀容、腮腺外露，目前仍在醫院治療。犯案的顏某則已移送起訴。

據大眾網報導，事情發生在今年4月14日，住在湖南邵陽雙清區的陳禮當天阻擋並舉報渣土車亂倒垃圾，與鄰居因此發生嫌隙。當天晚上，陳禮本人、67歲的父親、64歲的母親和2歲的兒子都被砍傷，其中2歲兒被持刀者砍開臉，直接露出兩排腮腺，病情嚴重。直到8月5日，陳禮母子倆都已經歷四次手術。

雙清區宣傳部稱，雙方積怨已深，悲劇是因倒垃圾引發，嫌犯已移送起訴。

報導稱，知情人士表示，顏某是因為收了司機每車60元的保護費，才下此狠手，目前，案件正在進一步偵查當中。

陳禮的丈夫劉志強說，岳父村子周邊全被開發，村里的池塘和空地經常被渣土車傾倒建築垃圾，村民們為此苦不堪言，嚴重影響了村民的正常生活和村容村貌。村民多次地打電話舉報，但工地的渣土車仍舊每天晚上都來倒垃圾，「村裡能用的空地越來越少」。

陳禮回憶，4月14日晚上，渣土車又來倒垃圾，她打給村幹部反應，並向當地渣土辦舉報。然而，陳禮掛電話不久後，隔壁鄰居顏男就衝進陳家，先是將她砍倒在地後，顏男便攻擊她的2歲兒。陳禮表示，當場看到兒子的臉被砍開，露出兩排腮腺。

目前，警方已經逮捕恃兇男子顏某，案件正在進一步偵查當中。鎮政府工作人員稱，情況較複雜，正在幫忙籌措醫療費。

據知情人透露，顏男與陳禮平時並無矛盾，「兩個渣土車司機當時就把兇手喊過來了，司機把垃圾倒在這裡是交了60元一車給兇手，說是保護費，他們敢在這裡倒，就是有恃無恐，倒了接近一年了。」