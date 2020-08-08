廣東女孩為捐髓救父 日食6餐增肥

中國大陸廣東省珠海市一名12歲女孩為捐出骨髓救父，每天吃6餐增肥，以符合手術要求；手術後，女孩的父親各項指標正常。

廣東南方日報今天報導，一年前，居於珠海的38歲周海雙被診斷為急性髓系白血病，面對突如其來的疾病，一家人陷入悲傷。

經過4次血液化療後，中山大學附屬第五醫院醫生告訴周海雙，要根治這個疾病，唯一的方法是做骨髓移植手術，而根據配型結果，他的12歲女兒周美婷符合條件 。

當時周美婷的身高已有160公分，但體重不足80斤（每斤等於半公斤），院方指出，偏瘦弱體形的人容易在捐贈骨髓過程中出現昏厥，因此建議她吃胖點。

據報導，周美婷聽到醫生的建議後，默默開始了自己的「增重計畫」，當時她每天吃5頓飯，睡前還要再吃一碗速食麵。

報導轉述她說，「有時候真的吃到吐，吃不下了。但一想到爸爸的病，我就希望自己胖得再快一點，爸爸就可能早一天康復。」

增吃14天後，周美婷增重10多斤。

去年12月17日至18日，院方進行了骨髓移植手術，周美婷在中大五院先後進行了骨髓液和外周血造血幹細胞採集手術，成為該院迄今為止年齡最小的幹細胞捐獻者。

報導表示，這次骨髓移植手術非常成功，不久前，周海雙拿到院方的複查檢測報告，身體各項指標都趨於正常。