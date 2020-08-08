快訊

北市濱江市場旁火警狂竄濃煙 疑似燃燒垃圾堆引火勢

美英政要來台外交豁免隔離檢疫 陳時中：出事我負責

內蒙古再現鼠疫死亡病例 5天內第2起

中央社 / 台北8日電
內蒙古7日出現1名腺鼠疫死亡病例。（圖／取自新浪網）
內蒙古7日出現1名腺鼠疫死亡病例。（圖／取自新浪網）

內蒙古鼠疫疫情持續，人民日報app（應用程式）今天引述內蒙古巴彥淖爾市衛生健康委員會通報表示，當地一名腺鼠疫患者7日凌晨因多重器官衰竭死亡。這是內蒙古5天內第2起鼠疫死亡病例。

通報也提到，當地自7日起已發布鼠疫防控三級預警，時間將持續至年底。中國的人間鼠疫疫情一共分四級，最高是一級，代表「特別重大」，三級則是「較大」。

關於這起死亡病例，巴彥淖爾市烏拉特前旗是在8月6日接到包頭市昆都崙區衛健委通報，烏拉特前旗沙德格蘇木畢克梯嘎查一名患者透過撥打包頭市120急救電話，到包頭醫學院第一附屬醫院就醫。

這名患者7日凌晨因多重器官衰竭，搶救無效死亡，經自治區、包頭市專家組會診判定患者為腺鼠疫。

據報導，當地疾控單位已對7名密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，並給予預防性用藥及鼠疫核酸PCR檢測，目前無發燒等異常情況，鼠疫核酸PCR檢測結果均為陰性。

同時，當地也對死者居住地實行封鎖隔離，劃定大小隔離圈，全面開展流行病學調查，強化隔離對象健康監測，對隔離圈內所有人員進行健康監測、鼠疫核酸檢測等。死者住所及其周邊農牧戶居住場所則每天進行全面消殺，並在死者居住地及周邊開展滅蚤滅鼠、環境衛生清潔整治。

通報稱，巴彥淖爾市當前存在人間鼠疫疫情傳播風險，各旗縣區、各部門、各單位要切實強化對鼠疫防控工作的重視，加大防控知識宣傳教育力度，強化聯防聯控和群防群控，進一步加強鼠間疫情監測。

在此之前，內蒙古包頭市衛健委網站6日發布「關於發布達茂旗鼠疫疫情三級預警的通告」，指2日包頭市接到報告，達茂旗石寶鎮溫都不令村委蘇吉新村發生一例死亡病例，判定患者為腸型鼠疫，死亡原因為循環系統衰竭。

為此，包頭市也發布鼠疫防控三級預警，時間從6日持續到2020年底。

內蒙古 患者 疫情

延伸閱讀

內蒙古傳出鼠疫死亡病例 發布疫情防控三級預警

內蒙包頭出現鼠疫死亡病例 發布防控三級預警

美衛生部長將訪台 中國衛健委有意見

從廣東飛到內蒙 狠心媽只為遺棄1歲兒

相關新聞

陸太陽能無人艇 穿越颱風眼

中國科學院大氣物理研究所5日披露，由該所自主研發的「海洋氣象觀測者-3」（MWO-3）半潛式太陽能氣象探測無人艇，本月初...

觀察站／宋小女極度平凡 觸動底層人的苦

雖然外面大風大雨，中國民間熱看特殊女性。早先被圍觀的「乘風破浪的姐姐」即大齡女藝人們，已打不起精神。近日圍繞高考選校，兩個小女孩引起爭議，有場跨界跨群大討論。但又一位極度平凡的底層女性，突然現身，蓋過一切，成點擊率最高的話題、感動人最多的人物，叫宋小女。

7歲失女童遇害 被埋屍鄰居後院

湖北襄陽老河口市李樓鎮七歲女童小雪（化名），8月2日離家玩耍後失蹤，家人尋找不果後報警。警方經調查後，6日凌晨到57歲鄰居高啟良家後院挖出小雪的遺體。目前，高啟良已被警方刑事拘留，其殺人動機仍在調查當中。

黔婦肚長20公斤巨球 2年來只能坐著睡

貴州有一名年輕婦人罹患怪病，肚子在兩年內瘋長成一顆「20公斤巨球」，肚皮被撐得光滑，青藍色血管布滿整個肚子，畫面駭人。然而卻沒有醫生找得到病因，少婦的肚子還在持續變大。

天價特效藥…1針在中國70萬 澳洲僅205元人民幣

在中國，治療罕見脊髓肌肉萎縮症（SMA）的特效藥諾西那生鈉（Nusinersen）注射液，一針要價人民幣70萬元（約10萬美元），但在澳洲只需41澳元（約29美元、人民幣205元）。「天價特效藥」引發網友熱議，並登上微博熱搜。

「火眼實驗室」西環卸第一車物資

香港新冠疫情嚴峻，公營醫療系統面臨爆滿危機，早前消息指港府計畫選址度假營及大型體育館改建成社區治療設施，再有港府體育館疑被用作協助檢測用途。香港01報導，6日晚一輛掛有提供檢測服務的內地公司華大基因「火眼實驗室援港物資」貨車，於西環中山紀念公園體育館將物資運入體育館內，卸下最少14箱以木箱裝載的貨物。

3成打工仔收入減 3成半料未來半年會被炒

全球經濟因疫情處於水深火熱之中，有調查顯示，近三成香港打工仔指過去一個月收入跌。三成半人更認為未來半年或面臨裁員、減薪；年輕人之中，更高達逾四成預計會被炒。有人力資源顧問指，部分企業已減薪一至三成，不排除再有第二輪減薪潮。

反送中、疫情衝擊 逾7成港人中至高度憂鬱

去年的反送中風波未平之際，新冠肺炎自今年初襲港，社會氣氛沉重。香港大學醫學院精神醫學系於2至7月間的一項調查顯示，香港超過七成受訪者有中至高度的憂鬱症狀。24歲或以下年輕人，呈現症狀情況更較25歲以上人士嚴重。

大陸調查顯示 男性駕駛肇事率是女性的8.8倍

在道路交通上，女性駕駛經常遭受另類歧視，但湖南省官方新聞平台《紅網》引述大陸最高人民法院旗下中國司法大數據研究院的一份專...

內蒙古傳出鼠疫死亡病例 發布疫情防控三級預警

根據內蒙古包頭市衛健委網站消息，包頭市8月2日接到達茂旗衛生健康委報告，當地近日發生1例腸型鼠疫死亡病例，死亡原因為循環...

民宿回溫 浙江舟山入住率85%

從4月接到春節後首批住宿訂單，到7月見證當地部分民宿入住率回升到85%，浙江省舟山市旅遊協會民宿分會會長丁薇薇直言，海島...

看好廣西南寧 春秋航空闢3航線

春秋航空市場總監王志剛5日表示，廣西南寧是中國距離東盟（東協）最近的省會城市和一帶一路建設有機銜接的重要節點城市。疫情過...

熱門新聞

川普封殺微信 騰訊股價瞬間大跌10%

彭博：美國將制裁香港行政長官林鄭月娥和其他大陸官員

華為證實 台積電9月15日後不再代工華為5G晶片

大陸人均國民總收入 首次突破1萬美元

楊潔篪在新華社撰文向美喊話 改弦易轍推動中美關係

屋內驚現「瀕危物種鱷魚」 他嚇壞：家裡還有小孩！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。