內蒙古再現鼠疫死亡病例 5天內第2起

內蒙古鼠疫疫情持續，人民日報app（應用程式）今天引述內蒙古巴彥淖爾市衛生健康委員會通報表示，當地一名腺鼠疫患者7日凌晨因多重器官衰竭死亡。這是內蒙古5天內第2起鼠疫死亡病例。

通報也提到，當地自7日起已發布鼠疫防控三級預警，時間將持續至年底。中國的人間鼠疫疫情一共分四級，最高是一級，代表「特別重大」，三級則是「較大」。

關於這起死亡病例，巴彥淖爾市烏拉特前旗是在8月6日接到包頭市昆都崙區衛健委通報，烏拉特前旗沙德格蘇木畢克梯嘎查一名患者透過撥打包頭市120急救電話，到包頭醫學院第一附屬醫院就醫。

這名患者7日凌晨因多重器官衰竭，搶救無效死亡，經自治區、包頭市專家組會診判定患者為腺鼠疫。

據報導，當地疾控單位已對7名密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，並給予預防性用藥及鼠疫核酸PCR檢測，目前無發燒等異常情況，鼠疫核酸PCR檢測結果均為陰性。

同時，當地也對死者居住地實行封鎖隔離，劃定大小隔離圈，全面開展流行病學調查，強化隔離對象健康監測，對隔離圈內所有人員進行健康監測、鼠疫核酸檢測等。死者住所及其周邊農牧戶居住場所則每天進行全面消殺，並在死者居住地及周邊開展滅蚤滅鼠、環境衛生清潔整治。

通報稱，巴彥淖爾市當前存在人間鼠疫疫情傳播風險，各旗縣區、各部門、各單位要切實強化對鼠疫防控工作的重視，加大防控知識宣傳教育力度，強化聯防聯控和群防群控，進一步加強鼠間疫情監測。

在此之前，內蒙古包頭市衛健委網站6日發布「關於發布達茂旗鼠疫疫情三級預警的通告」，指2日包頭市接到報告，達茂旗石寶鎮溫都不令村委蘇吉新村發生一例死亡病例，判定患者為腸型鼠疫，死亡原因為循環系統衰竭。

為此，包頭市也發布鼠疫防控三級預警，時間從6日持續到2020年底。