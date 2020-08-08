陸高考驚現神級滿分作文 超難用詞 「嚆矢、祓魅」考倒網友

中文作文大家都試過，但中國這份高考滿分作文，堪稱「神作中的神作」！完全是挑戰中文學識極限。

中國浙江高考今年（2020年）有一篇滿分作文引起網路熱論。該篇長800字作文，題為「生活在樹上」，大量引用哲學家思想或名人名言，例如德國思想家海德格（Martin Heidegger）、義大利文學大師卡爾維諾（Italo Calvino）等，並穿插一般人未必用過或聽過的冷門用字 ──「嚆矢」、「肯綮」、「祓魅」、「婞直」……連正確讀音都未必知曉😮。

中國浙江高考滿分作文全文。圖擷自 微博

而這些冷僻字詞意思究竟是什麼呢？

嚆矢：

響箭，有聲的箭在發射時，先聞其聲，後見箭至。比喻事物的開始。

肯綮：

1.骨頭和筋肉結合的部位。 2.比喻事理的扼要處。如：「他說話深中肯綮。」

振翮：

揮動翅膀。《宋書．卷八二．周朗傳》：「墜風之羽，覬振翮於軒毳之間。」

玉墀：

1.宮殿前的石階。 2.臺階的美稱。

祓魅：

應是韋伯提出的除魅概念。意指近代以理性消除化的過程，是對某人或某事不再迷信和崇拜的意思。

婞直：

凶狠勁直。《楚辭．屈原．離騷》：「鮌婞直以亡身兮，終然殀乎羽之野。」

據中國媒體報道，「生活在樹上」文章評分時，第一位閱卷人只給39分，第二、第三位閱卷人則給予55分高分，最後審查組判定為滿分。

對於外界爭議，浙江高考作文閱卷組組長陳建新表示，「文章從頭到尾邏輯嚴謹，說理到位，沒有多餘的廢話，所有的引證也並非為了充門面或填充字數」，認為所獲分數「恰如其分」，惟不希望學生模仿當中的晦澀難懂情況。

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文章授權轉載自《香港01》