烏魯木齊：鄉村非農業生產人員全部居家封閉管理

新疆7月15日發現本土COVID-19確診以來，疫情持續蔓延，甚至擴及浙江杭州。烏魯木齊市今天表示，當地已加強鄉村封閉管理，非農業生產人員全部居家封閉管理，生產人員則須從事封閉勞動。

據新疆維吾爾自治區政府新聞辦公室官方微博，烏魯木齊市農業農村局局長李香潤7日下午在疫情防控記者會作上述表示。

李香潤指出，根據烏魯木齊市疫情防控指揮部的統一部署，當地加強鄉村封閉管理，實行農村生活區和農業生產區分離管理，非農業生產人員全部居家封閉管理，農業生產人員在生產場所封閉從事生產勞動，嚴格落實戴口罩、不聚集等防疫要求。

他表示，當地鄉村地區已關閉農村人員密集場所，暫停人員聚集活動；關閉除蔬菜店、糧油店、副食品店、藥店以外的所有營業場所。

李香潤也提到，村民居家期間，村幹部包戶管理服務，落實日常通風、每日消毒等防疫措施；要求村民不得私自外出，由村幹部和志工提供蔬菜、副食品、藥品等生活物資配送和垃圾處理等生活服務。

根據新疆維吾爾自治區衛生健康委通報，當地6日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例26例，新增無症狀感染者10例，均在烏魯木齊市。

截至8月6日，新疆現有確診病例643例，其中烏魯木齊市640例、喀什地區1例、昌吉州1例、兵團1例。現有無症狀感染者128例，其中烏魯木齊市127例、昌吉州1例。尚有1萬9546人在接受醫學觀察。（編輯：繆宗翰）1090607