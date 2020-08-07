7歲失女童遇害 被埋屍鄰居後院

湖北襄陽老河口市李樓鎮七歲女童小雪（化名），8月2日離家玩耍後失蹤，家人尋找不果後報警。警方經調查後，6日凌晨到57歲鄰居高啟良家後院挖出小雪的遺體。目前，高啟良已被警方刑事拘留，其殺人動機仍在調查當中。

上游新聞報導，8月2日下午2時許，小雪外出找朋友玩耍；至傍晚6時許還未回家，家人多番尋找不果後報警，小雪的父親張某也不斷在朋友圈發布尋人啟事。

4日下午，當地民警牽著警犬來到小雪家中，警犬嗅過小雪衣物後，開始搜尋，不久在小雪鄰居高啟良家門口停下了腳步，狂吠不已，村幹部見狀給高啟良打了電話，高啟良回到家中，說院子裡有狗，等他把狗栓好後再進入。高啟良走進門後，鎖住大門，村幹部大喊，他也不開門，警員隨即破門入屋，但高啟良已翻牆逃走。

當天深夜11時許高啟良於老河口市被抓獲，突審後，他交代殺人埋屍一事。6日凌晨2時許，民警再次來到高啟良家中，在後院挖出小雪的遺體。

村民對57歲的高啟良的評價是「手腳不乾淨」、性格怪異、曾受到過行政處罰，妻子和他離婚後，他已獨居多年。

張父得知女兒遇害，強忍悲痛表示他和家人與高啟良無冤無仇，不知道其殺人動機，希望警方查清真相，還他女兒公道。