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觀察站／宋小女極度平凡 觸動底層人的苦

世界日報 / 記者／李春

雖然外面大風大雨，中國民間熱看特殊女性。早先被圍觀的「乘風破浪的姐姐」即大齡女藝人們，已打不起精神。近日圍繞高考選校，兩個小女孩引起爭議，有場跨界跨群大討論。但又一位極度平凡的底層女性，突然現身，蓋過一切，成點擊率最高的話題、感動人最多的人物，叫宋小女。

「乘風破浪的姐姐」，雖然以有志不怕年高來傳播「正能量」，但跳不出八卦之坑。兩個高考小女孩引來大爭議，一個是江蘇文科狀元白湘菱，據說清華北大沒能進，小女生毅然選擇了香港大學，這時到香港念書，在國內當然令人驚奇，包括惹來圍罵；另一個是湖南「留守女孩」鍾芳蓉，即父母在外打工的寒門中的寒門，居然考出湖南省文科高考第四名，她卻選擇了北京大學考古系，引起熱烈爭論，全中國考古界集體出來站台，更成難得一見奇景。

然而極度平凡的女性宋小女，意外出場，又意外成為全線焦點，不同階層、不同派別、不同年齡段的人，都在評論點讚，絕對是多年未見的中國意外。

宋小女突然暴紅，是因其前夫張玉環。張原是鄉間木匠，1993年，江西南昌市進賢縣張家村兩名男童被殺，張被警察指控為嫌疑人，然後是檢察院法院層層混帳，送進大牢，一關近27年。8月4日，江西省高級法院對張玉環殺人再審案宣判，判處其無罪。

張玉環沉冤得雪，除本人屈打不成招，還因其母親、兄長和前妻不屈不撓申冤。特別是其前妻宋小女，在張進大牢後，流浪打工，一個寫信靠翻字典的女人，期間還患上癌症，卻不間斷奔走申冤。

宋小女為了養活兩個兒子，離婚改嫁到福建，現任丈夫支持她為前夫申冤，在張無罪後，又拿錢要宋小女回江西給前夫買衣衫。宋小女把兩個已婚的兒子送回張玉環身邊，自己留在現任丈夫身邊說要加倍對他好。

宋小女遭遇悲慘，卻性格剛烈。她說「我必須要追究。因為他們害得我們三母子好可憐，害得我宋小女有家不能回，害得我宋小女帶著兩個兒子到處流浪，害得我宋小女逼得去嫁一個老公。」

宋小女帶來感動，也引發思索。一位學界朋友說，「她的苦就是一切冤案中的無力改變的底層人的苦，是一種輕易觸動我們內心的苦。」

高考 考古 香港

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