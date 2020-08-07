黔婦肚長20公斤巨球 2年來只能坐著睡

貴州有一名年輕婦人罹患怪病，肚子在兩年內瘋長成一顆「20公斤巨球」，肚皮被撐得光滑，青藍色血管布滿整個肚子，畫面駭人。然而卻沒有醫生找得到病因，少婦的肚子還在持續變大。

據貴州都市報、光明網報導，這名36歲的貴州婦人黃國嫻罹患怪病，肚子因不明原因腫脹成一顆「巨球」，甚至比懷胎十月的肚子還要大得多，肚皮也被撐得光滑，青藍色血管滿布其上，畫面相當駭人。然而黃國嫻的四肢卻非常纖細，總體重只有55公斤，其中那顆肚子就占了20公斤。

黃國嫻曾到多地醫院進行檢查，CT結果顯示她有肝硬化、脾大、腹水；左側胸腔有少量積液；肝內膽管結石或鈣化灶，及卵巢癌等疾病，但仍查不出造成肚子持續腫脹的主因。

有醫生認為她肚內的是腹水，於是抽了一周的腹水後，肚子有稍微變小，但停了之後，肚子又慢慢變大。也有醫生說她肚內的是良性腫瘤，因為如果是惡性腫瘤，她可能早就可能沒命了。

由於平時要照顧兩個孩子，且家境貧窮，只能依靠丈夫外出打工，及國家補貼勉強度日，向親友借來的人民幣5萬元（約7176美元）在先前看診時也已花得差不多，她決定放棄治療，「在家等死已經等了2年，可是死神遲遲不降臨。」

由於巨大的肚子，黃國嫻不僅行動不便，就連睡覺都極為困難，她甚至沒辦法平躺著或側臥，只能倚在枕頭和棉被上坐著睡，且一個動作維持久了還會呼吸困難。家事也全靠10歲的兒子支撐，不僅要做飯洗衣服，每天還要從1樓接水提往2樓裝在水缸裡，至少10趟才能確保母子3人一天用量。

黃國嫻的病得到了當地政府以及愛心人士的關注，不少政府和愛心人士進行捐款。這些湧入的捐款讓她看見了希望，她將捐款者的姓名一筆一筆記下，期待可以早日病癒，出去工作將錢還給好心人。